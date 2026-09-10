Confirman quiénes eran los trabajadores latinos que murieron en el accidente del avión de Amazon en Miami

Cinco trabajadores hispanos murieron el domingo cuando un avión de carga que prestaba servicios para Amazon Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra varios vehículos. Todos ellos eran empleados de la misma empresa de limpieza de aeronaves y, según quienes los conocían, construyeron una relación muy cercana durante sus jornadas laborales.

Los cinco latinos que murieron en el accidente de avión en Miami

La oficina de la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó el martes a las cinco personas que perdieron la vida en el accidente.

Video del avión que se despistó en Miami

Según recopiló CNN, se trata de:

Rolando Alemán León , de 55 años

, de 55 años Yoel Rodríguez Naranjo , de 53

, de 53 Julio C. Pineda , de 75

, de 75 Carlos Acosta Fajardo , de 53

, de 53 Javierkys Reyes Quevedo, de 47

Los cinco hombres trabajaban para Professional Ocean Service Corp., una compañía contratista dedicada a brindar servicios de limpieza a aerolíneas.

El domingo se encontraban en una camioneta Ford 2012 que circulaba por una vía de servicio del aeropuerto cuando fueron alcanzados por el avión de carga que acababa de intentar aterrizar.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

Dos personas que también viajaban en la camioneta sobrevivieron al impacto, aunque resultaron heridas. La tragedia afectó así a un grupo de trabajadores que, de acuerdo con sus representantes legales, mantenía una relación estrecha por compartir prácticamente todos los días de trabajo.

“Trabajan juntos todos los días. Eran como una familia”, dijo a CNN Jorge Gutiérrez, abogado que representa a familiares de dos de las víctimas. El letrado explicó que los hombres tenían una buena relación y que habían pasado una parte importante de sus vidas laborales juntos.

Qué pasó con el avión de Amazon en Miami

El accidente ocurrió cuando un Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Air llegaba al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de San Juan, Puerto Rico. El aterrizaje se produjo alrededor de las 14 horas del domingo, pero la aeronave se salió de la pista.

El avión impactó primero contra la camioneta en la que viajaban los trabajadores de limpieza. Después golpeó una valla del aeropuerto, barreras de hormigón destinadas a vehículos y un todoterreno que se encontraba fuera de la cerca aeroportuaria.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

La aeronave terminó detenida cerca de un estacionamiento y posteriormente se incendió. El lugar quedó cubierto por restos de los vehículos y del propio avión, además de llamas y una columna de humo negro.

Los equipos de emergencia desplegaron más de 60 unidades y alrededor de 200 bomberos para responder al incidente.

Los datos de seguimiento de Flightradar24 y las imágenes del aterrizaje apuntaron a una aproximación inestable. La aeronave también había atravesado una tormenta eléctrica que se desarrollaba mientras se acercaba al aeropuerto.

La investigación del accidente de avión en Miami continúa

La causa exacta del accidente todavía no está determinada. La investigación está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), cuyos equipos recuperaron las dos cajas negras del avión: la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo.

Los cinco hombres formaban parte de la empresa contratista Professional Ocean Service Corp JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, informó que los investigadores consiguieron acceder a la información registrada y trasladarla a su laboratorio en Washington. Las cajas negras contenían más de 400 flujos de datos que ahora son analizados para reconstruir los últimos instantes del vuelo.

Según la NTSB, uno de los pilotos advirtió reiteradamente que la aeronave estaba demasiado rápida durante la aproximación. La grabación también registró alertas de “sink rate” y “too low terrain”.

Un piloto pidió realizar una maniobra de go-around 15 segundos antes del final de la grabación.

Las víctimas circulaban a bordo de una camioneta Ford 2012 por una vía de servicio interna cuando fueron alcanzadas por la aeronave CHANDAN KHANNA - AFP

Según los datos preliminares del registrador de vuelo, el tren delantero y el tren principal derecho tocaron la pista a 158 nudos de velocidad sobre el suelo. Los frenos se aplicaron ocho segundos después y, posteriormente, fueron liberados mientras los aceleradores aumentaban.

Cuatro segundos después, la potencia volvió a ralentizar y los frenos fueron aplicados nuevamente. La NTSB aclaró que no hay indicios registrados de que se hayan desplegado los frenos aerodinámicos ni los reversores de empuje.