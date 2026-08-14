Cuánto gana un albañil en Florida en agosto 2026: sueldos de hasta US$75.476 al año

Los ingresos de los albañiles en Florida presentan diferencias según la experiencia, la especialización y la ciudad donde trabajan. Para agosto, los salarios reportados se ubican entre US$45.213 y US$62.055 anuales, mientras que algunos trabajadores alcanzan remuneraciones superiores a los US$75.000.

Cuánto gana un albañil en Florida en 2026

Según datos de Economic Research Institute (ERI), un albañil puede percibir ingresos anuales de hasta US$62.055, con base en la experiencia acumulada, el área de trabajo y las certificaciones obtenidas. Los registros salariales de ZipRecruiter muestran también que los profesionales con mayor trayectoria pueden alcanzar ingresos de hasta US$75.476 al año, mientras que el rango más frecuente se sitúa entre US$44.618 y US$74.653.

El sueldo promedio anual oscila entre US$45.213 y US$62.055 Freepik

Los trabajadores que recién ingresan al oficio suelen comenzar con remuneraciones cercanas a los US$45.000 por año. A medida que adquieren experiencia y acceden a tareas de mayor complejidad, los ingresos pueden incrementarse de manera gradual.

La remuneración por hora también presenta diferencias. Los registros indican valores que oscilan entre US$21,74 y US$29,83; esto depende de la posición ocupada y de la empresa contratante. Al tomar como referencia un ingreso anual de US$45.213, un albañil puede obtener aproximadamente US$869 por semana o alrededor de US$3767 por mes. Además, algunas compañías contemplan bonos anuales que rondan los US$2017.

Los albañiles contratados no requieren de licencias para trabajar Irene Miller - Shutterstock

Las ciudades de Florida donde más ganan los albañiles en 2026

De acuerdo con ZipRecruiter, el lugar donde se desarrolla la actividad influye directamente en el salario. Algunas ciudades del estado muestran remuneraciones superiores al promedio general:

Plantation encabeza los registros con ingresos cercanos a US$60.096 anuales .

encabeza los registros con ingresos cercanos a . Miami Beach ofrece ingresos de US$59.746 por año .

ofrece ingresos de . West Palm Beach registra ingresos de US$58.525 por año .

registra ingresos de . Sarasota muestra ingresos de US$58.307 por año.

La ciudad de Miami también figura entre los mercados con mejores remuneraciones para el oficio, con salarios promedio de aproximadamente US$57.867 anuales. Miami se ubica en el quinto lugar entre las ciudades de Florida con mejores remuneraciones para el oficio.

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Especializaciones de albañilería en Florida y cuánto pagan en 2026

La capacitación técnica representa uno de los factores que más impacto tiene sobre los ingresos. Algunas ramas específicas de la albañilería registran remuneraciones superiores al promedio estatal.

Según los datos de ERI, los especialistas en ladrillo refractario y revestimientos técnicos reportan ingresos cercanos a US$64.484 anuales. Por su parte, quienes se dedican a la reparación de chimeneas alcanzan promedios de alrededor de US$63.306.

Otra alternativa es la albañilería estructural, una actividad que requiere habilitaciones específicas y permite participar en proyectos con mayores exigencias técnicas y responsabilidades operativas.

El contratista certificado puede desarrollar actividades en cualquier jurisdicción de Florida

Qué licencia se necesita para trabajar como albañil o contratista en Florida

La necesidad de contar con licencia depende de la forma en que se ejerza la actividad. Quienes ofrecen servicios directamente al público como contratistas deben cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de Licencias de la Industria de la Construcción (CILB, por sus siglas en inglés), la cual opera bajo el Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida (DBPR, por sus siglas en inglés).

Según la información oficial, dentro del sistema existen dos modalidades principales:

Contratista certificado : permite trabajar en cualquier jurisdicción de Florida sin necesidad de cumplir con requisitos de competencia locales adicionales.

: permite trabajar en sin necesidad de cumplir con requisitos de competencia locales adicionales. Contratista registrado: limita el ejercicio profesional solo a las jurisdicciones locales donde el trabajador ha cumplido con los requisitos de competencia del condado o municipio.

Por su parte, los albañiles contratados como empleados de una empresa constructora pueden desempeñar sus funciones bajo la licencia del contratista responsable. Estos empleados podrán ejercer sus funciones sin necesidad de tramitar una habilitación individual.