Contrató roofers latinos para que repararan el techo de su casa y llamó al ICE: los detuvieron a todos

Una mujer de Maryland contrató roofers latinos para que repararan el techo de su casa, pero tenía una decisión tomada que no pudieron prevenir. Cuando el trabajo estaba casi listo, llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los agentes federales llegaron al lugar y detuvieron a seis trabajadores guatemaltecos, que no contaban con la documentación para permanecer en el país.

Indignación por propietaria que contrató roofers latinos y llamó al ICE para que los arresten

Una residente de Cambridge, en Maryland, llamó a un grupo de migrantes, de entre 18 y 40 años, para que repararan su techo, con una verdadera intención detrás: denunciarlos.

La mujer aseguró que vuelven migrantes a terminar el trabajo, llamará otra vez al ICE @LongTimeHistory

Los roofers, como se les llama a los trabajadores que se encargan de las reparaciones y los cambios de techos, habían viajado desde Glen Burnie para iniciar el proyecto. En la última semana, habían pasado tres días ocupados en los arreglos en la vivienda de la mujer.

Una vez que el trabajo estaba casi terminado, la presencia de los agentes del ICE se hizo sentir en el lugar. Uno de los migrantes transmitió en vivo el arresto a través de las redes sociales durante 30 minutos, en un video que se volvió viral.

El migrante, identificado como Bryan Polanco, no fue arrestado debido a que tiene residencia permanente legal. El hombre sostuvo que fue la dueña de la casa quien llamó a los agentes de migración, en diálogo con N+.

Según su testimonio, la mujer incluso aseguró que si regresaran inmigrantes otra vez a terminar el proyecto, “ella volvería a llamar al ICE”.

La repercusión ante la redada del ICE que derivó en el arresto de seis roofers latinos

Si bien desde que Trump tomó el poder en Estados Unidos circularon muchos videos impactantes de redadas del ICE, verlo en primera persona es distinto, dijo Polanco. “No es igual verlo que vivirlo, es que ya he observado muchos videos y tristemente hoy me tocó experimentarlo, y siento que es algo que la verdad te conmueve mucho”, manifestó.

Los familiares de los migrantes detenidos también expresaron su preocupación e indignación por la operación en el trabajo. “Me siento tan triste, desesperada por mi esposo... estamos aquí para salir adelante, no para hacer maldad”, sostuvo la esposa de uno de los arrestados, que está embarazada de cinco meses y tiene dos hijos.

La mujer que contrató a roofers latinos para que repararan su techo y llamó al ICE

La comunidad en las redes sociales reaccionó de diversas maneras. Ante el video publicado en X, muchas personas criticaron la actitud de la propietaria de la casa. “Prefiero tenerlos a ellos que a ella en este país”, comentó un usuario.

Otro remarcó una incongruencia de la situación. “Ella los contrató, debería ser procesada por contratar a inmigrantes ilegales, ¿no?“, inquirió.

Arrestos del ICE en Maryland bajo el mandato de Trump

Los informes muestran que las detenciones migratorias aumentaron bajo el segundo mandato del presidente Trump. En 2025, el ICE realizó más de 3300 arrestos en Maryland (hasta octubre). En contraste, durante el año anterior, la agencia detuvo a 1300 personas, lo que marca un aumento de 2000, según un análisis de Maryland Matters.

En Maryland, las operaciones migratorias doblaron el número de arrestos del ICE durante el último año Archivo

El aumento de arrestos provocó una fuerte reacción estatal. El 10 de marzo, el fiscal general estatal, Anthony G. Brown, presentó una demanda contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre posibles violaciones de derechos civiles en centros de detención.