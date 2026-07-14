Adiós DeSantis en Florida: quién ganaría ante un eventual duelo entre Donalds y Jolly, según las últimas encuestas

La carrera para definir al próximo gobernador de Florida muestra una cierta tendencia pocos meses de las elecciones de noviembre de 2026. Mientras el actual mandatario, Ron DeSantis, dejará el cargo al finalizar su mandato, distintos sondeos ofrecen una fotografía del escenario político que se perfila tanto en la primaria republicana como en una eventual elección general. Aunque algunos estudios reflejan una amplia ventaja para Byron Donalds dentro del Partido Republicano, otros muestran una competencia mucho más ajustada —e incluso favorable para el demócrata David Jolly— cuando se consulta al electorado en su conjunto.

La sucesión de Ron DeSantis redefine la elección a gobernador de Florida

El proceso electoral de 2026 marcará el final de la administración de Ron DeSantis y abrirá una nueva disputa por la conducción del estado. La sucesión del actual gobernador concentra buena parte de la atención política, ya que los principales aspirantes intentan consolidar apoyos antes de las distintas instancias del calendario electoral.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

De acuerdo con Florida Politics, uno de los estudios más recientes muestra que Byron Donalds domina la contienda interna republicana. La encuesta, elaborada por Associated Industries of Florida (AIF) entre el 3 y el 7 de junio sobre 386 votantes republicanos de las primarias, ubica al congresista con el 54% de intención de voto.

Por detrás aparecen:

El empresario James Fishback, con el 8%.

El vicegobernador Jay Collins, con el 5%.

El expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner, con apenas el 2%.

Además, un 31% de los consultados se declaró indeciso.

La diferencia entre Donalds y el segundo candidato alcanza los 46 puntos porcentuales, un margen que, según ese relevamiento, lo posiciona como el favorito para obtener la candidatura republicana de cara a la elección para gobernador. Las elecciones primarias para gobernador están programadas en Florida para el próximo 18 de agosto.

Byron Donalds alcanza el 54% en la primaria republicana de Florida

El sondeo también muestra que el respaldo a Byron Donalds se distribuye de manera amplia en distintas regiones del estado, lo que refleja una base electoral relativamente homogénea.

Byron Donalds aparece como el amplio favorito para la nominación republicana Instagram/@byrondonalds

Los principales niveles de apoyo registrados fueron los siguientes:

Fort Myers: 71%.

71%. West Palm Beach: 69%.

69%. Orlando: 54%.

54%. Panhandle: 53%.

53%. Tampa: 51%.

El estudio además indica que Donalds consigue el 55% de apoyo entre los republicanos blancos y el 54% entre los republicanos hispanos. Entre los votantes mayores, un segmento que suele registrar una participación elevada en las primarias, alcanza un 60%.

Citado por Florida Politics, Jeremy Sheftel, vicepresidente de Operaciones Políticas de Associated Industries of Florida, sostuvo que el congresista se encuentra en una posición especialmente sólida dentro del partido.

Según afirmó, la combinación de una estructura de campaña consolidada, un importante respaldo financiero y el apoyo explícito del presidente Donald Trump coloca a Donalds en una situación muy favorable para convertirse en el candidato republicano.

David Jolly supera a Byron Donalds en un eventual duelo por la gobernación

Sin embargo, el escenario cambia cuando se analiza la elección general del 3 de noviembre. Un estudio difundido por Change Research presenta una competencia considerablemente más equilibrada entre republicanos y demócratas.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

La consultora entrevistó entre el 13 y el 16 de mayo a 2070 votantes registrados, de los cuales 1593 afirmaron que probablemente participarán en las elecciones legislativas de 2026. En ese universo, el demócrata David Jolly aparece al frente con el 46% de intención de voto frente al 42% obtenido por Byron Donalds.

El informe sostiene que Jolly logra consolidar el respaldo del electorado demócrata y obtiene una ventaja de 18 puntos porcentuales entre los votantes sin afiliación partidaria (NPA), un grupo relevante en una contienda ajustada en Florida.

En ese grupo específico, el sondeo registra los siguientes niveles de respaldo:

46% para Jolly.

28% para Donalds.

Otro dato destacado por la consultora es el comportamiento del voto hispano. Según ese relevamiento, Donalds se ubica por debajo del desempeño electoral alcanzado por Donald Trump entre esos electores. La encuesta señala que el candidato republicano recibe actualmente el apoyo del 30% de los puertorriqueños y del 50% de los cubanos.