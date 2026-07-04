Se le acaba el tiempo: cuándo termina el mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida

La cuenta regresiva para el final del gobierno de Ron DeSantis ya está en marcha. Al gobernador de Florida le restan exactamente 186 días en el cargo antes de concluir su segundo mandato en enero próximo. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre definirán a su sucesor.

Cuándo termina el mandato de DeSantis en Florida

El ciclo político de DeSantis como gobernador se inició el 8 de enero de 2019, luego de imponerse en las elecciones de 2018. Cuatro años más tarde consiguió un nuevo mandato tras volver a ganar en las urnas, lo que le permitió iniciar una segunda gestión en enero de 2023.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, finalizará su mandato el 5 de enero de 2027 Chris O'Meara - AP

La Constitución de Florida establece que un gobernador no puede ejercer más de dos períodos consecutivos. Por ese motivo, DeSantis no podrá competir por una nueva reelección inmediata, aunque la normativa no impide que pueda volver a postularse en el futuro después de permanecer al menos un mandato fuera del cargo.

El mandatario republicano concluirá su administración el 5 de enero de 2027, luego de haber permanecido ocho años consecutivos al frente del gobierno estatal. Esa fecha coincide con el primer martes posterior al primer lunes de enero, momento previsto para la asunción de las nuevas autoridades.

La proximidad del cambio de gobierno aceleró el movimiento de los distintos espacios políticos, que ya comenzaron a posicionar a sus referentes con vistas a una elección considerada una de las más relevantes para el futuro político de Florida.

La definición de su sucesor se dará antes del fin de su gobierno. Los votantes acudirán primero a las primarias del 18 de agosto, instancia en la que cada partido elegirá a su candidato para competir en los comicios generales del 3 de noviembre.

Quiénes buscan suceder a DeSantis como gobernador de Florida

La disputa por la gobernación reúne candidatos de diferentes sectores.

En el Partido Republicano, la candidatura se disputa entre:

Byron Donalds

James Fishback

Paul Renner

Jay Collins

Jim Holcomb

Arthur McCaffrey

Daniel Nokovich

William Reicherter

Rachel Rodriguez

James Shaw

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

Entre los demócratas aparecen:

David Jolly

Evelyn Castillo-Bach

Thomas Fernandez

Dayna Foster

Dotie Joseph

Stephann Norman

La Constitución de Florida establece que un gobernador no puede ejercer más de dos períodos consecutivos AP Foto/Alex Brandon

Por su parte, el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, suspendió su campaña tras recibir un diagnóstico de cáncer de próstata. Según Telemundo Orlando, el funcionario comunicó la decisión durante su mensaje en el Centro de Convenciones de Orange, en Orlando.

Los candidatos ganadores de las primarias pasarán a las generales en busca de convertirse en el sucesor de DeSantis.

El Partido Demócrata no gobierna Florida desde 1998, cuando Lawton Chiles finalizó un periodo de dos mandatos tras su fallecimiento en diciembre de ese año. Su vicegobernador, Buddy MacKay, completó los últimos 24 días del mandato.

Qué muestran las encuestas para la elección de gobernador de Florida

Los sondeos más recientes reflejaron una competencia ajustada en un posible enfrentamiento entre el demócrata Jolly y el republicano Donalds. Entre los 1273 votantes registrados, 1015 personas se identificaron como votantes probables.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

Según los datos difundidos, las preferencias entre los electores registrados son las siguientes:

Jolly registró una intención de voto del 47%

registró una intención de voto del Donalds tuvo un apoyo del 42%

Al considerar únicamente a los votantes considerados probables, la diferencia se amplía: