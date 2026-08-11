Cuidado con la letra chica: inquilinos en Florida podrían pagar el precio de la exención de impuesto a la propiedad

La Enmienda 3 sobre el impuesto a la propiedad en Florida genera preocupación entre los inquilinos por posibles incrementos en sus costos habitacionales, ya que los beneficios son por las viviendas que son ocupadas por sus dueños. Algunos críticos de la propuesta señalaron que impactará negativamente a quienes no poseen vivienda y dependen de servicios públicos.

Por qué la Enmienda 3 podría aumentar los costos para inquilinos en Florida

Opositores a la propuesta de exención de impuestos aseguraron que los municipios podrían aumentar los tributos sobre propiedades comerciales y complejos de apartamentos para compensar la exención fiscal otorgada a propietarios de viviendas habituales. En ese marco, se generarían subas directas en los alquileres mensuales para los inquilinos en todo el territorio estatal.

Un fallo judicial determinó que la enmienda del impuesto a la propiedad impulsada por el gobernador Ron DeSantis en Florida tenía contenido "engañoso" Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con The St. Augustine Record, los propietarios de edificios comerciales y de alquiler no tienen márgenes de ganancia elevados para absorber los nuevos costos impositivos. Por ello, ante cualquier incremento en los impuestos, estos dueños trasladan los gastos adicionales a quienes habitan sus inmuebles.

El director de investigación del Florida Policy Institute, Esteban Leonardo Santis, advirtió que los inquilinos pagarán más si la medida entra en vigor. “Podríamos ver a los inquilinos pagando más, lo que ya de por sí dificultaría mucho las cosas, teniendo en cuenta que tenemos una crisis de asequibilidad en el estado”, sostuvo.

Camilo Mejía, director de políticas y defensa de la organización sin fines de lucro Catalyst Miami, afirmó que el impacto económico en condados como Miami-Dade alcanzaría los 400 millones de dólares. En esa línea, eso forzaría recortes en servicios de bomberos y rescate.

Qué propone la Enmienda 3 de Florida y cómo cambiaría el impuesto a la propiedad

La Enmienda 3, aprobada por la Legislatura de Florida tras la sesión especial convocada por Ron DeSantis, busca otorgar una exención de impuestos a la propiedad de US$250 mil en un plazo de dos años si los votantes la ratifican en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Los legisladores buscan con esta reforma brindar alivio financiero a los propietarios de residencias principales.

Según The ST. Augustine, la medida también propone limitar al 5% el aumento anual del valor catastral para las propiedades que no califican como residencia principal, incluidas muchas destinadas al alquiler. Defensores de la propuesta afirman que este tope protege indirectamente a los inquilinos frente a subas masivas.

Ron DeSantis quiere eliminar los impuestos a la propiedad en noviembre FLgov/Freepik

Los defensores de la Enmienda 3 sostienen que la reforma busca aliviar la carga del impuesto a la propiedad sobre las viviendas principales. También argumentan que los gobiernos locales pueden ajustar sus presupuestos y reducir gastos sin afectar servicios esenciales.

Monique Miller, promotora de la iniciativa, afirmó que los municipios pueden absorber la reducción de ingresos si ajustan sus gastos operativos. Asimismo, añadió que nada impide que los gobiernos locales cobren tarifas adicionales por servicios especiales a los residentes.

El fallo que obliga a reescribir la Enmienda 3 antes de las elecciones de Florida

Los opositores lograron una victoria judicial el martes pasado cuando un juez de Tallahassee dictaminó que la redacción oficial utilizada era “engañosa” y buscaba promover que los votantes se inclinen por una postura política. En ese marco, la justicia determinó que el texto electoral debe ser reescrito antes de los comicios.

La redacción del nuevo texto quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado del Sol, comandada por James Uthmeier.

Ron DeSantis explicó por qué elevó su propuesta de eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad

Cuánto se necesita ganar en Florida para alquilar una vivienda de dos dormitorios

Un trabajador en Florida necesita ganar casi US$38 por hora para pagar un alquiler de dos habitaciones a precio de mercado. Según The ST. Augustine, en el sur del estado, el ingreso necesario para acceder a una vivienda de dos dormitorios en esta región asciende a casi US$47 por hora.

Miami obtuvo el último lugar en el estudio de asequibilidad de WalletHub realizado en abril de 2026. La ciudad presenta dificultades para los residentes ante el constante incremento del costo de vida.