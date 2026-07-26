Revés para DeSantis: Rick Scott cuestiona su plan para bajar el impuesto a la propiedad en Florida

El senador estadounidense por Florida Rick Scott cuestionó la Enmienda 3 que impulsó el gobernador Ron DeSantis para reducir los impuestos a la propiedad. Diversas figuras del propio Partido Republicano y de la oposición rechazaron la viabilidad de la medida.

Preocupación de Rick Scott por el impacto de recortar los impuestos a la propiedad

Scott expresó públicamente su inquietud respecto a la enmienda fiscal impulsada por la administración estatal. En una entrevista con el programa The Ryan Gorman Show, el legislador afirmó: “Sí, estoy preocupado por eso”.

Rick Scott cuestionó el plan de Ron DeSantis sobre los impuestos a la propiedad

Según explicó, la baja de la recaudación podría comprometer los ingresos necesarios para sostener los servicios básicos esenciales. “La disyuntiva será: ‘Voy a obtener mi reducción de impuestos, pero ¿pierdo la protección policial? ¿Mis escuelas van a empeorar?’”, advirtió.

En ese sentido, el legislador federal añadió que cada condado debe evaluar con rigor las consecuencias presupuestarias de la reforma. De acuerdo con sus declaraciones, los votantes necesitan comprender el costo real que implica una disminución tan drástica en la recaudación pública municipal.

Además, contó que las autoridades locales ya comenzaron a publicar estimaciones que reflejan un déficit importante en las arcas públicas de la región. “Por ejemplo, en mi condado (Collier), el tasador de propiedades ha estado publicando información y las reducciones son grandes. Así que creo que esa es la forma en que cada votante tiene que analizarlo”, manifestó.

Qué establece la Enmienda 3 de DeSantis para bajar los impuestos a la propiedad

La Enmienda 3 de Florida figura oficialmente en la boleta electoral para los comicios generales del 3 de noviembre. La iniciativa propone aumentar las exenciones fiscales sobre la vivienda principal para los tributos no escolares hasta 150.000 dólares en el 2027 y hasta 250.000 dólares en el 2028.

Asimismo, la propuesta estipula que los nuevos habitantes de Florida reciban una exención menor hasta completar cinco años de residencia en el estado. La normativa reduce además el límite máximo del incremento anual en la tasación catastral para propiedades comerciales y de alquiler del 10% al 5%.

Ron DeSantis impulsa una reforma para recortar el impuesto a la propiedad en Florida Ron DeSantis - Ron DeSantis

Adicionalmente, la medida restringe los gastos municipales y limita la forma en que los condados asignan los ingresos tributarios a seguridad pública e infraestructura. La propuesta se votará en las urnas y, si la enmienda se rechaza, se mantendrán las condiciones actuales.

De acuerdo con Fox 13 News, podría reducir los ingresos de los gobiernos locales en aproximadamente US$5000 millones durante el año fiscal 2027-2028. En ese sentido, se estima que el impacto aumente a casi US$2000 millones anuales para el año fiscal 2031-2032.

Demócratas critican la enmienda de DeSantis sobre el impuesto a la propiedad

La iniciativa gubernamental recibió críticas por parte de los sectores demócratas dentro de la legislatura estatal. Según Fox 13 News, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell, repudió la enmienda al calificarla como un salto al vacío. La dirigente sostuvo que la propuesta paralizará a los gobiernos locales y perjudicará severamente a las escuelas públicas de todo el estado.

Diversos sectores rechazan el plan de DeSantis para bajar los impuestos a la propiedad Freepick

Asimismo, los partidos opositores anunciaron campañas informativas para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos presupuestarios de la medida.