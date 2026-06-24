Ron DeSantis frena el aumento al impuesto a la propiedad: la nueva ley que firmó en Florida
El gobernador aprobó una medida que limita cómo los gobiernos locales pueden aumentar las tasas impositivas en la vivienda
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El gobernador Ron DeSantis firmó este miércoles en Bradenton una medida vinculada a su plan de reforma del impuesto a la propiedad en Florida. El proyecto modifica las reglas que deben seguir condados, ciudades y distritos especiales cuando buscan fijar o aumentar las tasas locales del impuesto inmobiliario, en paralelo con la enmienda constitucional que los votantes decidirán en noviembre.
El nuevo proyecto de ley para reformar el impuesto a la propiedad en Florida
Governor DeSantis Signs Bills to Prevent Property Tax Hikes and Improve Fiscal Accountability https://t.co/ntFzTo6UgR— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 24, 2026
La medida apunta a limitar la capacidad de los gobiernos locales para elevar el millage rate, la tasa utilizada para calcular los property taxes.
Según el esquema aprobado por la Legislatura estatal, las autoridades locales necesitarán mayorías más exigentes si buscan aprobar aumentos por encima de ciertos límites.
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