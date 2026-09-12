David Jolly, candidato demócrata a la gobernación de Florida: “Una reforma migratoria compasiva es posible”

Faltan dos meses para las elecciones generales del 3 de noviembre por la gobernación de Florida. En ese contexto, David Jolly, el candidato demócrata, prevé una “reforma migratoria compasiva” en el estado para mantener el control de la frontera sin atacar a la comunidad migrante.

La postura migratoria de David Jolly de cara a las elecciones del 3 de noviembre

El demócrata apoya una seguridad fronteriza eficaz en conjunto con una alternativa para que los inmigrantes obtengan un estatus legal y autorización de trabajo, según explicó en su sitio web de campaña.

David Jolly apoya una reforma migratoria compasiva que no afecte a los migrantes que contribuyen en Florida Rebecca Blackwell - AP

Desde este punto, asegura que el control migratorio debe enfocarse en la frontera y no en “perseguir a los inmigrantes” que contribuyen al Estado del Sol.

“La seguridad fronteriza y una reforma migratoria compasiva son posibles si partimos de valores compartidos”, aseguró.

El Uscis advierte a los migrantes que viajar fuera de Estados Unidos puede tener graves consecuencias relacionadas con la inmigración Freepik - Freepik

Jolly también destaca la necesidad de crear un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes irregulares que ya viven en el país, con especial énfasis en los residentes de larga duración y aquellos que tienen hijos con ciudadanía estadounidense.

Qué opina David Jolly sobre las actuales leyes de inmigración aplicadas en Florida

En relación con las normativas estatales como el uso obligatorio del sistema E-Verify o el empleo de la policía local en operativos de control migratorio, Jolly sostiene que estas medidas perjudican la economía de Florida y que deberían ser rechazadas.

“Estas leyes no pueden sustituir una verdadera reforma federal”, remarcó.

Ganó David Jolly, candidato demócrata en Florida: “Mi postura a favor de la inmigración se mantiene”

El demócrata sostiene que la comunidad migrante en el estado representa más de una cuarta parte de la fuerza laboral y desempeña un papel esencial en sectores como la agricultura, la salud, la hotelería y la construcción.

En qué consiste la propuesta migratoria de David Jolly

En base a su postura migratoria, Jolly propone una seguridad fronteriza digna que a su vez respete a la comunidad migrante. Este planteo se estructura a través de los siguientes ejes:

Protección para los “Dreamers” (DACA) : exige al Congreso federal actuar para otorgar una vía permanente hacia el estatus legal de los más de 20.000 beneficiados de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (siglas en inglés de DACA)

: exige al Congreso federal actuar para otorgar una vía permanente hacia el estatus legal de los más de de la (siglas en inglés de DACA) Seguridad pública basada en la confianza : se opone a que las fuerzas del orden locales realicen labores de control migratorio. Argumenta que cuando la policía actúa como agente de deportación, las víctimas y testigos de delitos dejan de cooperar por miedo .

: se opone a que las fuerzas del orden locales Argumenta que cuando la policía actúa como agente de deportación, las víctimas y testigos de delitos . Protección para comunidades migrantes afectadas: propone crear vías legales para las familias haitianas y venezolanas que escapan de “graves crisis humanitarias”.

David Jolly propone una seguridad fronteriza digna que a su vez respete a la comunidad migrante John Raoux - FR172371 AP

En su sitio web sostuvo: “Florida fue construida por personas que llegaron con esperanza. La forma en que tratamos a las personas que vienen dice mucho sobre quiénes somos y qué pretendemos ser”.