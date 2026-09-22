Deportation Depot: el centro con detenidos del ICE que genera polémica en plena campaña por la gobernación de Florida

Un centro de detención de inmigrantes del norte de Florida quedó en medio de la campaña por la gobernación. El candidato demócrata David Jolly solicitó al republicano Byron Donalds sumarse a su pedido para investigar Deportation Depot, una instalación que alojaba a 1028 detenidos al 27 de agosto y para cuyo reacondicionamiento el estado comprometió unos 230 millones dólares.

Deportation Depot: por qué David Jolly pide investigar el centro de Baker

Jolly formuló el reclamo el sábado 19 de septiembre durante una gala del Partido Demócrata en el centro de Miami, informó Miami Herald.

en el centro de Miami, informó Miami Herald. El planteo surgió tras conocerse un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG, por sus siglas en inglés) sobre Alligator Alcatraz.

El candidato desafió a su rival republicano Byron Donalds a respaldar una inspección del centro de detención Associated Press

El organismo federal determinó que el centro de detención de los Everglades, cuyas operaciones estaban supervisadas por la División de Gestión de Emergencias de Florida, incumplía diversos estándares estatales y federales.

Entre las irregularidades, constató el confinamiento de personas en pequeñas jaulas metálicas, además de problemas relacionados con el espacio disponible y el acceso al agua potable.

Jolly tomó esos hallazgos como base para plantear que una situación similar podría registrarse en Baker, aunque el informe no constató esas condiciones en esa instalación. “La realidad es que probablemente existan las mismas condiciones”, sostuvo.

“Si no hay nada de qué preocuparse, entonces abramos las instalaciones del condado de Baker”, agregó. A su vez, pidió que se permita al inspector general ingresar al centro para controlarlo.

Además, trasladó el planteo a la disputa electoral y solicitó al representante federal Byron Donalds, su rival republicano de Naples, que respalde una investigación sobre el centro, que permanece en funcionamiento.

ICE y Deportation Depot: qué dice el informe sobre las inspecciones en Baker

El reporte federal también incorporó información sobre la supervisión de Deportation Depot. Según el documento, el establecimiento “no ha sido inspeccionado internamente por la Oficina de Supervisión de Detenciones del ICE ni estaba programado para ser inspeccionado en el año fiscal 2026 o el año fiscal 2027”.

El demócrata David Jolly pidió investigar Deportation Depot tras conocerse irregularidades en otro centro de detención de Florida Associated Press

Además, el organismo indicó que la propia documentación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) consigna como “N/A” (no aplicable) los estándares contractuales obligatorios correspondientes a Baker.

El reporte estableció que 1028 personas permanecían detenidas en la instalación al 27 de agosto.

Florida: cómo se creó Deportation Depot en la prisión de Baker

DeSantis anunció el 14 de agosto de 2025 que la Baker Correctional Institution sería convertida en Deportation Depot, que comenzó a operar al mes siguiente.

La administración estatal presentó entonces el establecimiento como una instalación temporal destinada a detener, procesar y preparar para su expulsión a inmigrantes.

DeSantis afirmó que la prisión pasaría a funcionar como Deportation Depot y vinculó su creación con el modelo aplicado previamente en Alligator Alcatraz.

En ese momento, las autoridades informaron que el lugar tendría capacidad para más de 1300 detenidos y contaría con los mismos servicios previstos para el centro de los Everglades. La administración estatal también indicó que los costos serían reembolsados por socios federales.

La ubicación fue otro de los factores mencionados por el gobierno de DeSantis. El aeropuerto de Lake City se encuentra a unos 15 minutos del establecimiento, una proximidad que el gobierno presentó como una ventaja para trasladar a las personas procesadas para su deportación.

¿Qué denuncias realizaron detenidos de Deportation Depot?

Personas alojadas en el establecimiento presentaron quejas sobre las condiciones de detención y la atención médica, según la información recopilada por Miami Herald. A estas denuncias se sumaron dos episodios en los que se utilizó gas pimienta contra detenidos.

En enero, Associated Press informó que la División de Gestión de Emergencias de Florida confirmó el uso de este agente químico en dos ocasiones desde la apertura del centro. Los hechos ocurrieron el 29 de octubre y el 24 de diciembre de 2025.

El informe federal detectó en Alligator Alcatraz personas confinadas en pequeñas jaulas metálicas, además de problemas de espacio y acceso al agua potable whitehouse.gov

Sobre el episodio de Nochebuena, las autoridades estatales señalaron que varios detenidos se negaron a regresar a sus literas y comenzaron a agredir al personal.

Según esa versión, uno de ellos atacó a un agente y se utilizaron sustancias irritantes para restablecer la seguridad dentro de la instalación.

Los contratos vinculados con Deportation Depot

La administración DeSantis comprometió más de US$1400 millones mediante contratos sin licitación con empresas privadas para participar de las políticas estatales de detención y deportación.

Según una revisión de registros contractuales realizada por Miami Herald, de esa suma, alrededor de US$230 millones corresponden específicamente a la operación de Deportation Depot.