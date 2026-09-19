Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

El candidato republicano a gobernador en Florida, Byron Donalds, marcó sus diferencias con su contrincante, David Jolly, a meses de celebrarse las elecciones generales del próximo 3 de noviembre en el estado. En un video de campaña, aseguró que el demócrata representaba “todo lo que la gente odia de Washington”.

El ataque de Byron Donalds contra David Jolly de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre

El republicano habló sobre el demócrata en uno de sus últimos spots publicitarios. Allí, aseguró que Jolly simbolizaba aquello que a los estadounidenses no les gustaba del Distrito de Columbia y sostuvo que, si es elegido como gobernador, hará de Florida un estado asequible.

(1) Byron Donalds On X David Jolly Represents Everything People Hate About Washington. Florida Will Never Apologize For Staying Open. We Will Never Apologize For Keeping Taxes Low. And We Will NEVER Apologize

“David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington. Florida jamás se disculpará por permanecer abierta o mantener los impuestos bajos. Y nunca se pedirá perdón por proteger a los padres”, dijo Donalds en voz en off.

Esta no es la primera vez que el republicano apunta contra el demócrata en redes sociales. El pasado 15 de septiembre, Donalds calificó como “inviable” una propuesta para el sistema de seguros de vivienda presentada por Jolly.

Byron Donalds apuntó contra una iniciativa presentada por David Jolly X/@ByronDonalds

“Tu plan aumentaría los costos para los consumidores. Por cierto, ¿de dónde sacarías el dinero para esto si estás aplastando el mercado de seguros privados? Como todos los demócratas, vas a subir los impuestos", dijo Donalds en su cuenta de X.

El planteo de David Jolly que rechaza Byron Donalds

Jolly presentó una iniciativa para reducir el seguro de vivienda entre un 60% y un 70%. Entre sus propuestas se encuentra la creación de un fondo estatal para huracanes con el fin de generar un ahorro promedio de US$4500 al año.

Una de las iniciativas de Jolly incluye la creación de un fondo estatal para huracanes Rebecca Blackwell - AP

Dicho capital se financiaría por medio del pago de impuestos de las aseguradoras privadas, junto con tarifas a transacciones inmobiliarias e impuestos turísticos existentes. “Al final, el costo será menor para los floridanos o no lo hacemos. Tan simple como eso”, dijo en el cierre del comunicado.

En respuesta a este plan, Donalds señaló que las aseguradoras no podrían financiar el fondo y advirtió que, si los ingresos fiscales no fueran suficientes, una mala temporada de tormentas podría generar US$9300 millones en evaluaciones de emergencia, lo que equivaldría a un impuesto de US$1000 por hogar.

¿Donalds o Jolly?: qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones en Florida 2026

Según una encuesta realizada por Stephen Clermont, de Change Research, entre el 7 y el 9 de septiembre, la fórmula demócrata de David Jolly y Gwen Graham registra un 47% frente al 44% de la dupla republicana de Byron Donalds-Bryan Avila.

La fórmula Jolly-Graham aventaja al dúo Donalds-Ávila con el 47% de los votos, según una encuesta realizada por Stephen Clermont (Change Research) X/@davidjollyfl

“Los floridanos están listos para pasar página y construir un estado donde la vivienda sea asequible, las escuelas públicas prósperas y el gobierno vuelva a trabajar para el pueblo. ¡Tenemos el impulso a nuestro favor, ahora vamos a ganar!”, dijo el demócrata en sus redes sociales, tras conocer los resultados del sondeo.

Por su parte, una encuesta realizada por Hart Research Associates entre el 10 y 13 de agosto señala que Jolly aventaja a Donalds por 49% a 37%. Entre los votantes independientes, el republicano registra una imagen negativa del 48% frente a solo un 34% positiva.