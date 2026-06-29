DeSantis celebra: los resultados del examen de rendimiento académico colocan a Florida como líder nacional

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó el 26 de junio, en Tallahassee, un nuevo balance del examen de rendimiento académico de fin de año. Los resultados marcaron avances en distintas áreas evaluadas y, según su oficina, representaron otro hito para el sistema educativo del estado, al que calificó como “líder a nivel nacional”.

Qué reveló el examen de rendimiento académico en Florida

Por primera vez, más del 60% de los estudiantes del estado alcanzó o superó el nivel correspondiente a su grado en inglés y matemáticas. El dato corresponde a las evaluaciones de monitoreo de progreso de fin de año difundidas por la oficina del gobernador de Florida.

Más del 60% de los alumnos de Florida alcanzó o superó el nivel esperado en inglés y matemáticas, según el último reporte Magnific

DeSantis presentó el balance como parte del avance estatal. El gobernador sostuvo que Florida se convirtió en el “estado de la educación” y atribuyó el desempeño a “establecer altas expectativas”, “empoderar a los padres”, apoyar a los docentes y “rechazar el status quo”.

Cómo se elaboró la evaluación de rendimiento académico en Florida

Florida reemplazó las pruebas tradicionales de fin de año por un sistema coordinado de monitoreo de progreso. Ese esquema mide el desempeño durante el ciclo lectivo y permite comparar los datos del inicio del año escolar, identificados como PM1, con los de la evaluación final, denominada PM3.

Según el gobierno de DeSantis, el sistema ofrece información en tiempo real a docentes, estudiantes y familias. Según el comunicado estatal, esa herramienta permite detectar áreas en las que los alumnos necesitan apoyo adicional, ajustar la instrucción y sostener el seguimiento académico antes del cierre del año escolar.

La mejora en las áreas de inglés y matemáticas desde 2023 en Florida

Los resultados de fin de año que compartió el gobierno de Florida muestran avances en inglés y matemáticas:

Inglés, de tercero a décimo grado: el 61% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel correspondiente en la evaluación PM3. La cifra representa una suba de cuatro puntos y de 12 puntos desde 2023, cuando el registro era del 49%.

el 61% de los estudiantes alcanzó o superó el nivel correspondiente en la evaluación PM3. La cifra representa una suba de cuatro puntos y de 12 puntos desde 2023, cuando el registro era del 49%. Matemáticas, de tercero a octavo grado: el 62% de los alumnos llegó al nivel esperado o lo superó en la evaluación PM3. El registro implica una mejora de tres puntos y de nueve puntos desde 2023, cuando el porcentaje era del 53%.

Álgebra, geometría y ciencias también registraron buen nivel en Florida

Las evaluaciones estatales también mostraron mejoras en áreas específicas respecto a 2025.

DeSantis atribuyó los resultados a las reformas educativas aplicadas en Florida Magnific

Los datos incluyen álgebra, geometría, ciencias de quinto grado, ciencias de octavo grado y biología: