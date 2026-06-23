Polémica en Florida: la agresiva jugada con una universidad respaldada por Ron DeSantis

El Estado del Sol avanzó con un plan que permitirá a New College of Florida, la institución respaldada por el gobierno de Ron DeSantis, incorporar las instalaciones que actualmente utiliza la sede Sarasota-Manatee de la Universidad del Sur de Florida (USF) a partir del 1° de julio. La operación incluye terrenos, edificios académicos, una residencia estudiantil y espacios destinados a servicios universitarios.

New College of Florida extenderá sus instalaciones

De acuerdo con Axios, New College incrementará de manera significativa su espacio. La institución, que en los últimos años fue objeto de reformas impulsadas por DeSantis, pasará a administrar un campus utilizado por una comunidad estudiantil superior a la que actualmente posee.

La adquisición del campus de Sarasota-Manatee permitirá a New College of Florida triplicar su tamaño New College of Florida

La institución incorporará una instalación de 32 acres (12 hectáreas) que incluye un nuevo centro estudiantil de US$44 millones y una residencia universitaria de seis pisos. El campus que se transfiere tiene capacidad para 2000 estudiantes, lo que expandirá significativamente la capacidad de la universidad de DeSantis, que actualmente cuenta con 900 alumnos.

La decisión forma parte de un proceso de transformación institucional promovido desde el gobierno estatal, que busca redefinir el perfil académico de New College y consolidarlo como una referencia dentro de un modelo educativo basado en estudios clásicos y nuevas orientaciones curriculares.

La disputa por el campus de Sarasota-Manatee en Florida

La iniciativa generó rechazo entre estudiantes, profesores y representantes de distintos sectores en el estado. Los cuestionamientos se centraron en el futuro de carreras vinculadas a enfermería, turismo, hotelería y otras áreas con presencia en la economía local.

“Es algo muy malo porque la USF Sarasota-Manatee atendía a un grupo de estudiantes diferente al de New College y tenía programas muy distintos”, señaló Lucie Lapovsky, consultora de educación superior, en una carta firmada por varios docentes y enviada a los legisladores estatales.

Ron DeSantis elogia la transformación académica liderada por Richard Corcoran en New College

También plantearon que la desaparición progresiva de la presencia de la USF en la zona podría afectar oportunidades de formación para residentes que buscan completar estudios universitarios sin trasladarse a otros campus del sistema estatal.

Cómo será la transición entre ambas universidades de Florida

Las autoridades establecieron un período de transición de cuatro años para que los alumnos actualmente matriculados en la USF puedan finalizar sus carreras. Durante ese tiempo, conservarán prioridad para utilizar las instalaciones académicas.

Se ha establecido un periodo de cuatro años, durante el cual los alumnos de la USF tendrán prioridad en el uso de las instalaciones antes de que la transferencia sea total Facebook University of South Florida Sarasota-Manatee

De acuerdo con un comunicado oficial, la Universidad del Sur de Florida mantendrá además más de US$22 millones en fondos operativos vinculados a la sede. Esto le permitirá sostener puestos de trabajo y garantizar la continuidad de los programas durante el proceso de cierre gradual.

Críticas al proceso legislativo y al uso de recursos públicos para el campus de New College

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la forma en que se aprobó la transferencia. Legisladores opositores sostuvieron que la propuesta no prosperó inicialmente en el trámite legislativo ordinario, pero fue reincorporada posteriormente al presupuesto estatal.

Desde el Partido Demócrata señalaron que la decisión tuvo poco tiempo de debate antes de ser incluida en el texto final que espera la firma del gobernador. También cuestionaron la asignación de recursos destinados a New College durante los últimos años.

Otro aspecto mencionado por los críticos es la diferencia en los costos de graduación entre ambas instituciones. De acuerdo con un estudio de eficiencia sobre las universidades de Florida, existe una disparidad significativa:

La USF gasta aproximadamente US$72.000 por cada título otorgado.

gasta aproximadamente por cada título otorgado. En New College of Florida, el costo asciende a casi US$500.000 por cada título producido.

Mientras continúa el debate político, la transferencia del campus ya fue aprobada y comenzará una etapa de transición a partir del 1° de julio.