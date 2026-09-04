DeSantis se empieza a despedir y rompe el hielo con Byron Donalds: “Sé que es importante para el estado de Florida”

Ron DeSantis respaldó a Byron Donalds como candidato republicano para sucederlo en la gobernación de Florida durante el Foro de Liderazgo del Partido Republicano de Florida, celebrado el martes 1° de septiembre en Tampa. “Estoy respaldando a toda la lista esta noche porque sé que es importante para el estado de Florida”, dijo el gobernador.

Por qué el apoyo de Ron DeSantis fortalece a Byron Donalds rumbo a las elecciones de Florida

Según Fox News, la decisión tiene un peso particular porque DeSantis había evitado respaldar públicamente a Donalds durante la primaria republicana. En esa contienda también participó su vicegobernador, Jay Collins, quien terminó derrotado por Donalds por 384.117 votos. El congresista obtuvo 811.131 sufragios frente a los 427.014 de Collins.

DeSantis y Byron Donalds participaron del Florida GOP Leadership Forum en Tampa, donde el gobernador anunció su respaldo al candidato republicano

Donalds llegó a la primaria con el respaldo del presidente Donald Trump, mientras DeSantis mantuvo una posición de neutralidad durante la interna. Ahora, con la nominación republicana definida, el funcionario se alineó públicamente con quien busca ocupar el cargo que quedará vacante en enero de 2027.

Qué dijo Byron Donalds tras recibir el apoyo de Ron DeSantis en Florida

Donalds agradeció el apoyo de DeSantis mediante un mensaje en redes sociales y elogió la gestión que llevó a cabo.

“El gobernador DeSantis ha hecho un trabajo increíble para convertir a Florida en la envidia de Estados Unidos. Como su próximo gobernador, continuaré con su éxito y defenderé el Florida Dream”, escribió el candidato en X.

Byron Donalds agradeció el respaldo de Ron DeSantis de cara a las elecciones para gobernador de Florida de 2026 y aseguró que buscará continuar con el rumbo del actual mandatario. X @ByronDonalds

El respaldo también se produjo en un escenario de unidad partidaria. Junto con Donalds participaron James Uthmeier, Blaise Ingoglia y Wilton Simpson, los otros tres candidatos republicanos que recibieron el apoyo de DeSantis para cargos estatales.

DeSantis pide movilizar al voto republicano de Florida para las elecciones de noviembre

Durante el foro, el gobernador también pidió a los republicanos no dar por asegurada la victoria en noviembre y mantener la participación electoral. Por otro lado, advirtió que la apatía puede convertirse en un problema para el partido y planteó la necesidad de conservar la movilización política en un estado donde los republicanos mantienen una posición dominante.

De acuerdo con los expertos de Fox News, el mensaje buscó reforzar la participación de los votantes republicanos en los próximos comicios y acompañó el respaldo público a la fórmula que competirá por distintos cargos estatales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó a Byron Donalds y a los demás candidatos republicanos de 2026 como "nuestra fórmula republicana ganadora" GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Byron Donalds vs. David Jolly: quiénes competirán por la gobernación de Florida en noviembre

Donalds se enfrentará al demócrata David Jolly en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Jolly ganó la primaria de su partido y buscará quedarse con una gobernación que permanece en manos republicanas desde 1999.

El resultado determinará quién sucederá a DeSantis, cuyo segundo mandato termina en enero de 2027. El gobernador no puede aspirar a un tercer período consecutivo debido a las restricciones establecidas por la Constitución de Florida.

Jolly ganó la primaria de su partido (AP Photo/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

Qué dice la Constitución de Florida sobre un tercer mandato consecutivo de Ron DeSantis

DeSantis asumió como gobernador en 2019 y fue reelegido en 2022. La Constitución estatal establece que una persona que haya ejercido como gobernador durante más de seis años en dos mandatos consecutivos no puede ser elegida para el período siguiente.

Durante sus dos mandatos, la política migratoria se convirtió en una de las principales banderas. En 2019 firmó una ley que prohibió las llamadas ciudades santuario y obligó a los gobiernos estatales y locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Años después, amplió esa estrategia mediante acuerdos con agencias federales y operativos destinados a reforzar la aplicación de las normas migratorias en Florida.