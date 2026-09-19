DeSantis, sobre la IA en las escuelas: “Florida no tercerizará la infancia a un chatbot”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la adopción de nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas. Por medio de un comunicado de prensa, sostuvo que el estado “no tercerizará la infancia a un chatbot” y que no aceptará herramientas que recopilen datos de estudiantes.

El uso IA en las escuelas de Florida y los dichos de Ron DeSantis

Según el comunicado del Departamento de Educación de Florida (Fldoe, por sus siglas en inglés), se va a exigir transparencia para las familias, autorización expresa de los padres para la interacción directa con IA y una alternativa sin la herramienta para quienes no participen.

En ese sentido, los padres van a conocer el nombre de cada IA aprobada , los cursos donde se usará y cómo interactuará con el estudiante.

, los cursos donde se usará y cómo interactuará con el estudiante. Las plataformas para VPK (preescolar voluntario) a quinto grado pasarán a revisión adicional por edad. Los distritos y juntas charter tienen hasta el 1° de julio de 2027 para implementar las normas, de cara al ciclo 2027-2028.

En Florida, los padres van a conocer el nombre de cada IA aprobada, los cursos donde se usará y cómo interactuará el estudiante Fotomontaje generado con IA

“Florida no tercerizará la infancia a un chatbot”, afirmó el gobernador. “No aceptaremos herramientas que oculten información a los padres, recopilen datos de los estudiantes, califiquen a los niños en secreto o pretendan hacerse pasar por amigos”.

“El maestro está frente a la clase, el padre tiene la última palabra y el estudiante sigue teniendo que pensar”, agregó.

Qué prohíbe Florida en el uso de IA con estudiantes

Se suspende el uso de la IA para necesidades sociales o emocionales de los estudiantes .

. También se prohíbe su manejo para simular compañía, relación afectiva o diseño antropomórfico.

Qué exige Florida a las escuelas y proveedores sobre la IA

Florida solicita avisar a los padres sobre cada herramienta aprobada , con plataforma y uso definidos.

, con plataforma y uso definidos. Asimismo, demandan la capacitación a docentes en riesgos y la explotación comercial de datos estudiantiles para modelos.

Cómo se compara el uso de la IA de Florida con Nueva York y Los Ángeles

Nueva York impuso una moratoria de un año para la IA generativa hasta octavo grado.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Lausd, por sus siglas en inglés) bloqueó ChatGPT, Claude, Gemini y Google Workspace en el distrito.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.