Ron DeSantis, gobernador de Florida, sobre las empresas de IA: “Nunca deberían ser rescatadas en Estados Unidos”

Ron DeSantis cuestionó este lunes en Lakeland una eventual intervención del gobierno federal para sostener a las empresas de inteligencia artificial (IA). El gobernador de Florida rechazó posibles rescates financieros para el sector. También advirtió que un mayor respaldo de Washington podría favorecer a las grandes compañías y dificultar la aparición de nuevos competidores.

DeSantis y las empresas de IA: por qué rechaza posibles rescates federales

De acuerdo con Florida Politics, DeSantis se refirió durante una conferencia de prensa a compañías como Anthropic y OpenAI.

El republicano sostuvo que gastan grandes cantidades de dinero sin mostrar señales claras de ganancias y que reclaman una mayor intervención del gobierno federal.

El gobernador advirtió que una intervención de Washington podría otorgar un papel preferencial a determinadas compañías y afectar a nuevos competidores Magnific

El gobernador consideró que las firmas podrían preparar el terreno para recibir asistencia si atraviesan problemas económicos. “También creo que están sentando las bases para afirmar que, si terminan perdiendo mucho dinero, de alguna manera son demasiado grandes para quebrar, y entonces buscarían un rescate del gobierno federal”, afirmó.

DeSantis rechazó ese escenario: “Hacer eso sería catastrófico”. Luego fijó su posición sobre una eventual asistencia pública: “Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que las empresas de IA nunca deberían recibir rescates financieros en Estados Unidos”.

La advertencia de DeSantis sobre el rol de Washington en la inteligencia artificial

El dirigente planteó que las firmas de IA están “pidiendo al gobierno que intervenga a nivel federal” porque consideran que eso crearía una situación de “captura regulatoria”.

DeSantis advirtió que una intervención de ese tipo podría colocar a las principales compañías de inteligencia artificial en un “papel preferencial”. Según explicó, esa posición dificultaría que “nuevas empresas surgieran y compitieran con ellas”.

A su vez, rechazó las propuestas para profundizar la relación entre Washington y las firmas tecnológicas. “Hay quienes hablan de IA y proponen que el gobierno federal se convierta prácticamente en socio de estas compañías. No creo que esa sea una buena política”, subrayó.

IA en Estados Unidos: los proyectos que avanzan en el Congreso

Entre las iniciativas mencionadas aparece una propuesta del senador Bernie Sanders para crear un fondo soberano mediante un impuesto único del 50% pagado con acciones de las mayores compañías de inteligencia artificial.

El AI Kill Switch Act, impulsado por los representantes Ted Lieu y Nathaniel Moran, exigiría que los desarrolladores de determinados sistemas avanzados mantengan la capacidad técnica de ralentizarlos, suspenderlos o apagarlos ante riesgos graves.

La FRONTIER Act, promovida por los representantes Jay Obernolte y Lori Trahan, establecería un marco nacional basado en el riesgo para supervisar el desarrollo y la implementación de los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

Qué plantean Anthropic y OpenAI sobre los controles a la IA

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, consideró en una entrevista con la periodista Jo Ling Kent para CBS News Sunday Morning que un interruptor de seguridad podría ser una alternativa adecuada ante los “peligros reales” de la tecnología y la velocidad de su desarrollo.

En el Congreso existen propuestas que plantean distintos niveles de intervención y regulación sobre la inteligencia artificial Magnific

Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, defendió la implementación de medidas de protección en una publicación difundida en el sitio oficial de la compañía el 9 de septiembre. “De poco servirá estar a la vanguardia técnica si las personas, las instituciones y los gobiernos no confían lo suficiente en la tecnología como para adoptarla”, señaló.

Lehane advirtió además que “unas sólidas medidas de protección no son una concesión contra la innovación”. Según afirmó, forman parte de la infraestructura necesaria para una adopción generalizada y para mantener el liderazgo estadounidense.

Donald Trump y la IA: su rechazo a nuevos límites y controles

Donald Trump expresó una posición diferente sobre los controles al sector. En una publicación en sus redes sociales, el presidente expuso que el único control o “límite” que necesita la inteligencia artificial es un presidente fuerte e inteligente.

Trump cuestionó los límites al sector y vinculó el desarrollo de esta tecnología con la competencia frente a China Captura de @realDonaldTrump en Truth Social

“Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra es China. ¡Quien gane en el campo de la IA, gana!”, afirmó.

Trump aseguró que Estados Unidos lidera la competencia mundial en IA y mantendrá esa posición. El mandatario cerró su publicación con una advertencia dirigida a “teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores”.