Desconcierto en Hialeah por las multas: exigen retirar el concreto y reemplazarlo por césped

Las intimaciones emitidas por la ciudad de Hialeah, Florida, para retirar concreto o asfalto de la franja conocida como swale, ubicada entre la vereda y la calle, generaron numerosos reclamos. Los vecinos aseguran haber recibido multas por algo que ya estaba presente cuando adquirieron sus propiedades.

Vecinos cuestionaron multas y costos para cumplir con la ordenanza de Hialeah

Los dueños afectados afirmaron que las notificaciones les exigen reemplazar esas superficies por césped y asumir tanto el costo de las obras como el pago de sanciones económicas. Según relataron a Telemundo, las inspecciones realizadas durante la compra de las viviendas no evidenciaron esas irregularidades.

“¿Por qué ahora? Esa es la pregunta, ¿por qué ahora?”, cuestionó el propietario Carlos Rodríguez, quien indicó que vive en su casa desde hace siete años y recientemente recibió un aviso por una presunta infracción vinculada al pavimento instalado en la entrada a su vivienda. “La multa es por el asfalto, ellos quieren que lo arranque”, señaló.

El residente explicó que la notificación incluye una multa inicial de US$100 y la obligación de retirar el pavimento para colocar césped.

Otros vecinos expresaron preocupaciones similares. Yarima González aseguró que la ciudad considera que el frente de su vivienda incumple la normativa y le exige modificar la superficie.

“Supuestamente es una violación y como es el frente de mi casa yo tengo la obligación de hacerlo”, comentó a Telemundo. La vecina calculó que el trabajo implicaría retirar el concreto, instalar césped y reconstruir la entrada vehicular, con un costo cercano a los US$7000. Además, indicó que también deberían abonarse los permisos necesarios para ejecutar las obras.

Los ciudadanos de Hialeah podrían recibir multas de hasta US$100 shomavillage.com

Qué establece la normativa sobre el mantenimiento del “swale” en la ciudad de Florida

La administración municipal sostuvo en su sitio web que el swale cumple una función clave dentro del sistema de drenaje urbano. De acuerdo con esa explicación, la franja permite que el agua se infiltre en el suelo y actúa como una barrera para reducir el impacto de las inundaciones.

Con ese criterio, la normativa prohíbe cubrir esa superficie con materiales impermeables como concreto o asfalto. Esto, según explicaron, limitaría la absorción del agua y podría agravar los problemas de escurrimiento durante lluvias intensas.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas civiles. Además, la ciudad también asigna a los propietarios de las viviendas la responsabilidad del mantenimiento habitual de esa área.

El swale es la franja de terreno ubicada entre la vereda y la calle Facebook City of Hialeah - Municipal Government

¿Los ciudadanos tienen derecho a impugnar?

El abogado Ari Pregen, representante del propietario Carlos Rodríguez, sostuvo que las sanciones pueden ser impugnadas. Según su interpretación, los vecinos no deberían asumir responsabilidad por condiciones preexistentes en un espacio que forma parte del derecho de vía pública.

“Es casi una doble tributación. Usted tiene que pagar para mantener el swale y después la ciudad lo multa por eso”, cuestionó Pregen. “Yo no creo que sea justo que el propietario deba pagarlo”, señaló Rodríguez por su parte.

El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, se comunicó con Yarima González para analizar una posible alternativa, aunque indicó que todavía no recibió una respuesta definitiva. “Ha pasado más de un mes y nada. Yo no he escuchado nada de ellos”, dijo.