Alerta en Florida: el alcalde de Hialeah investiga a casi 300 empresas por presuntos vínculos con Cuba

A poco más de una semana de asumir su cargo, Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, en Florida, abrió una investigación sobre casi 300 empresas por presuntos vínculos con Cuba. El gobierno dio a conocer la inauguración de un nuevo grupo de trabajo que lleva el nombre de Cubat y se encargará de las tareas de inspección sobre las compañías incluidas en la lista.

Vínculos con Cuba: el alcalde de Hialeah investiga a casi 300 empresas en Florida

Electo el año pasado, Calvo asumió el 12 de enero y se convirtió en el alcalde más joven de la historia de Hialeah, con solo 27 años. Ahora, llevará a cabo una tarea particularmente complicada en el corazón cubano de Estados Unidos con su nuevo grupo de trabajo Cuba Business Advisory Task Force, cuyo acrónimo es Cubat.

El alcalde anunció la investigación de cientos de empresas en Hialeah por posibles relaciones comerciales con el régimen de Cuba Facebook Bryan Calvo/Ramon Espinosa-AP

Según informó durante una conferencia de prensa, acompañado por los líderes de la ciudad, el plan se ejecutará en tres fases:

Fase 1: identificar más de 290 empresas vinculadas a actividades comerciales relacionadas con Cuba .

. Fase 2: verificar el cumplimiento, la concesión de licencias e investigar cualquier actividad fuera de los fines permitidos .

. Fase 3: por el debido proceso, las empresas tendrán la oportunidad de presentar por qué se les debe permitir realizar negocios con Cuba.

“En la ciudad con la mayor cantidad de cubanos, no permitiremos que estos negocios sigan operando en nuestro patio trasero y sigan apoyando esa dictadura, como pasó durante los últimos siete años", declaró al anunciar la medida.

Además, de acuerdo con sus palabras, el primer enfoque está en las empresas que exportan e importan productos a la isla. Las compañías investigadas recibirán cartas en los próximos días en las que les notificarán que forman parte de la lista.

Qué pasará con las firmas investigadas en Hialeah por vínculos con Cuba

Las compañías que se compruebe que no están habilitadas para realizar negocios con Cuba sufrirán la revocación o suspensión de sus licencias comerciales, anunció el funcionario en la rueda de prensa.

El alcalde de Hialeah firmó una orden ejecutiva que creó el grupo que investigará a las empresas vinculadas a Cuba Bryan Calvo

“Si determinamos que es en el mejor interés de la ciudad y de nuestros residentes, lo haremos y no dudaremos en hacerlo”, sentenció el alcalde.

Calvo, quien también fue el concejal más joven de la historia de Hialeah, tiene raíces cubanas. Su padre fue un cubano que llegó al sur de Florida en 1980 en el histórico éxodo del Mariel.

Las órdenes ejecutivas firmadas por el alcalde de Hialeah

Asimismo, el flamante alcalde de Hialeah también avanzó con otras medidas. Durante su primer día al mando de la ciudad, firmó un documento que elimina la compensación diferida o pagos como la jubilación para funcionarios electos, incluido el alcalde, con efecto inmediato, según informó CBS News.

El funcionario sostuvo que fomenta la responsabilidad fiscal. “Necesitamos asegurarnos de que cada dólar que recibimos de los residentes se gaste bien”, expresó.

El alcalde de Hialeah firmó tres órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo Bryan Calvo

A continuación, firmó otra orden que congela ciertos contratos municipales. Esta medida exige que ningún departamento o autoridad municipal pueda celebrar, renovar o modificar un contrato sin la aprobación previa por escrito de la alcaldía.

Según el alcalde, el objetivo es abordar posibles conflictos de intereses y preocupaciones sobre el uso del dinero de los contribuyentes.

De cara al futuro, Calvo adelantó que pronto actuará sobre el alto costo del servicio de agua. A su vez, anunció que tomará medidas para recortar impuestos a la propiedad para residentes de 65 años o más.