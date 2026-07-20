Desde hoy en Florida: computadoras de hasta US$1500 y otros productos que quedan libres de impuestos

Desde este lunes 20 de julio, determinados productos quedan libres de impuestos en Florida, por lo que los consumidores podrán adquirirlos por un menor precio durante un plazo limitado. La exención aplica a las categorías de ropa, accesorios, suministros escolares, ayudas de aprendizaje y computadoras personales.

Hasta cuándo dura y cómo funciona el feriado fiscal de Florida

La iniciativa denominada exención de impuestos sobre las ventas para el regreso a clases de Florida 2026, anunciada por el gobernador Ron DeSantis, comenzó este lunes 20 de julio y se extenderá hasta el 20 de agosto.

Durante este periodo, no se cobrarán impuestos sobre las ventas de artículos específicos que cumplan con los límites de precio establecidos.

El período libre de impuestos es obligatorio para todos los vendedores en Florida Freepik

El documento publicado por las autoridades señala que los comerciantes no tienen la opción de no participar en este feriado fiscal: es obligatorio para todos los vendedores en Florida.

Para los cambios de productos, la regla que rige indica que si una persona compra un producto exento y luego lo cambia por el mismo en otro color o tamaño después de que termine el feriado fiscal, no se cobrará impuesto.

Además, si la factura incluye artículos tanto gravables como exentos, el costo de envío debe asignarse proporcionalmente. La parte del traslado que corresponda también estará libre de impuestos.

En lo que respecta al comercio en línea, los productos están exentos si el pedido es aceptado por el vendedor durante el plazo de la exención para envío inmediato, incluso si la entrega ocurre después.

Exención en Florida: los productos que quedan libres de impuestos

En el plazo establecido por el gobernador de Florida, las categorías que quedan exentas de impuestos son las siguientes:

Ropa y accesorios: prendas de vestir, calzado, billeteras, carteras, mochilas y pañaleras con un precio de 100 dólares o menos por artículo.

prendas de vestir, calzado, billeteras, carteras, mochilas y pañaleras con un precio de por artículo. Suministros escolares: lapiceras, lápices, cuadernos, carpetas, reglas, tijeras y otros materiales con un valor de US$50 o menos por producto.

lapiceras, lápices, cuadernos, carpetas, reglas, tijeras y otros materiales con un valor de por producto. Ayudas de aprendizaje y rompecabezas: tarjetas didácticas, juegos de memoria, libros de rompecabezas, juguetes interactivos para enseñar lectura o matemáticas y rompecabezas de US$30 o menos .

tarjetas didácticas, juegos de memoria, libros de rompecabezas, juguetes interactivos para enseñar lectura o matemáticas y rompecabezas de . Computadoras personales y accesorios: computadoras de escritorio, laptops, tabletas, libros electrónicos y accesorios relacionados con un precio de US$1500 o menos, siempre que sean para uso personal o doméstico no comercial.

Las familias de Florida podrán comprar útiles escolares sin impuestos con un precio de venta de US$50 o menos por producto Freepik

Cuáles son las categorías de productos que no quedan libres de impuestos en Florida

La exención publicada también establece que ciertos bienes no están libres de impuestos durante este período. En este caso, según el gobierno floridano, el plazo que comienza este lunes y se extiende hasta el 20 de agosto no aplica para:

Maletines, maletas o bolsas de ropa.

Relojes, pulseras de reloj, joyas, paraguas y pañuelos.

Esquís, aletas de natación y patines.

Ropa con un precio de venta superior a US$100.

Cualquier material escolar con un valor superior a US$50.

Libros que no están exentos por otros motivos.

Computadoras y accesorios relacionados con computadoras con un precio superior a US$1500.

Teléfonos celulares, consolas de videojuegos, receptores de medios digitales o dispositivos que no estén diseñados principalmente para procesar datos.

Computadoras y accesorios relacionados comprados para fines comerciales.

Alquiler o reparación de cualquier artículo elegible.

El período de ventas libres de impuestos en Florida anunciado por el gobierno

Las autoridades aclararon también que la norma no aplica en establecimientos ubicados dentro de parques temáticos y aeropuertos.