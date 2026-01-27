El taxi sin conductor que llega al sur de Florida y compite con Tesla: dónde se puede encontrar

La compañía de autos eléctricos de Elon Musk, Tesla, no es la única que ofrece servicios de taxis sin conductor en EE.UU. Una empresa de origen estadounidense lleva más tiempo en el mercado y ya opera con pasajeros en el sur de Florida, donde comenzó a ampliar su presencia de forma gradual.

Waymo ofrece servicio de taxi autónomo en Florida

El servicio de taxis autónomos de Waymo llegó recientemente al sur de Florida y ya está disponible para un grupo limitado de usuarios en Miami y zonas aledañas, de acuerdo con Local 10.

Waymo ofrece servicio solo en Miami y áreas circundantes por el momento en Florida (X @Waymo)

La compañía, propiedad de Alphabet y parte del ecosistema de transporte de Google, inició operaciones el 22 de enero, con una flota cuyo tamaño no fue revelado. No obstante, el interés ha sido alto: la lista de espera supera los 10.000 usuarios, según Wired.

Waymo informó que invitará de manera progresiva a más personas para garantizar un servicio eficiente, dentro de un área inicial de cobertura de aproximadamente 60 millas (96 kilómetros).

¿En qué zonas se puede usar el taxi autónomo de Waymo en Florida?

Los viajes autónomos de Waymo están disponibles en varios vecindarios de Miami, entre ellos Brickell, Downtown, Little Havana, Flagami, Coconut Grove, Allapattah, Wynwood y el Design District, según Local 10.

Waymo tiene planes de llegar a Londres (X @Waymo)

El área de servicio también incluye South Miami y West Miami, además de gran parte de Coral Gables y zonas no incorporadas del condado Miami-Dade, delimitadas por las autopistas Palmetto y Dolphin al oeste y norte, y Kendall Drive al sur.

La empresa adelantó que planea extender el servicio hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. Actualmente, Waymo ya opera en Atlanta, Austin, Los Ángeles, Phoenix y San Francisco, y tiene planes de expansión hacia Orlando, Las Vegas, San Diego, San Antonio y Nashville.

Fuera de Estados Unidos, Londres será la primera ciudad internacional en contar con este servicio, con planes de expansión hacia Japón. Hasta el momento, la compañía no ha confirmado su llegada a México, España o América Latina.

Cómo es viajar en uno de los taxis autónomos de Waymo

Por ahora, es necesario contar con un código de acceso para utilizar el servicio. El costo promedio de los viajes es entre 20% y 30% más alto que el de plataformas tradicionales como Uber, según Wired.

Waymo tiene planes de ampliar su zona de servicio hasta el aeropuerto de Miami (X @Waymo)

Uno de los aspectos que más sorprende a los usuarios es la ausencia total de un conductor, ya que la operación depende por completo del vehículo, sus sensores, cámaras, conectividad y el software de conducción autónoma, que incluye mapeo urbano e inteligencia artificial para reconocimiento y toma de decisiones.

En Miami, el servicio se presta con SUV eléctricos Jaguar I-PACE de cinco asientos, aunque solo cuatro están habilitados para pasajeros.

El asiento del conductor permanece bloqueado por razones de seguridad, y la empresa puede detectar cuántas personas viajan y dónde están sentadas mediante sensores y cámaras internas.

Para solicitar un viaje, alcanza con abrir la aplicación de Waymo, ingresar el origen y destino, y seguir un proceso similar al de otras plataformas, que muestra el tiempo estimado de espera, la ubicación del vehículo y el punto exacto de recogida.