Detienen en Miami a un periodista venezolano: tiene solicitud de asilo pendiente

El periodista venezolano Wilmer Roberto Solano Dávila fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) mientras trabajaba en las inmediaciones de Haulover Beach, en Miami Beach. Tiene una solicitud de asilo pendiente. Antes del arresto ya tenía fecha fijada para una audiencia en una corte de inmigración.

Qué se sabe de la detención del periodista venezolano Wilmer Solano

Según el Miami Herald y el periodista Sergio Novelli, el hecho ocurrió el pasado domingo 26 de julio, cuando Solano Dávila conducía por Haulover Beach a las 16.46 hs por su trabajo como conductor de transporte privado mediante aplicación. Allí, una patrulla de la CBP le indicó que se detuviera.

Poco antes de ser arrestado, Wilmer Solano le escribió a su esposa para comunicarle sobre la situación Instagram/@sergionovelli

Durante la charla, Solano les habría comunicado a los agentes que contaba con una solicitud de asilo pendiente. Sin embargo, los oficiales le respondieron que ese caso llevaba muchos años en trámite y que, a juicio de ellos, se encontraba en condición migratoria irregular.

“Wilmer tiene una solicitud de asilo pendiente. Entró a Estados Unidos con visa de periodista por el aeropuerto de Miami”, dijo Ramón Muchado, exalcalde de Chacao y amigo del periodista, en diálogo con El Nuevo Herald.

Wimer Solano fue trasladado a la sede de CBP en Dania Beach, Broward X/@WilmerSolanoTV

Muchacho le informó al medio estadounidense que el venezolano fue trasladado a la sede de CBP en Dania Beach, Broward. Al llegar, le comunicaron que lo llevarían al centro de procesamiento del ICE en Krome, en el condado Miami-Dade. Tenía fijada una cita en una corte de inmigración para el 26 de agosto.

Quién es Wilmer Solano, el periodista venezolano detenido por la CBP

Solano es un periodista que realizó gran parte de su labor profesional en Venezuela. Entre 2002 y 2008 trabajó para el medio venezolano Globovisión en las secciones de Política y Comunidad.

William Solano cubrió campañas de líderes opositores venezolanos como Henrique Capriles Getty Images

De igual modo, fundó y dirigió la agencia Zorro Comunicaciones C.A., desde la cual cubrió campañas de líderes opositores venezolanos como Henrique Capriles, Julio Borges y Ramón Muchacho.

El 27 de agosto de 2011, el venezolano sufrió una agresión por parte de oficiales de la alcaldía de Tinaquillo (estado Cojedes) mientras cubría una actividad política del dirigente opositor Julio Borges. Durante el ataque, los funcionarios también destruyeron el equipo de grabación que utilizaba para registrar los ataques contra los manifestantes.

La mudanza de Wilmer Solano a EE.UU. y su estatus legal

El comunicador emigró a Estados Unidos el 3 de enero de 2015 con una visa tipo I (para periodistas y corresponsales extranjeros). En 2017 solicitó el asilo tras argumentar que sufrió persecución en su país.

En espera de una resolución, contaba con un permiso de trabajo vigente y licencia de conducir de Florida. No obstante, su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) había vencido en septiembre de 2025.