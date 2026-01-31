Dónde entregan comida gratis en Orlando durante la semana del 2 al 7 de febrero de 2026
Los bancos de alimentos del estado estarán disponibles en al menos siete condados durante estos días
Durante la primera semana de febrero de 2026, bancos de alimentos y despensas comunitarias repartirán comida gratis en Orlando y otras ciudades de Florida, entre el 1 y el 7 de febrero. Las jornadas se realizarán en al menos siete condados, a través de organizaciones asociadas a Second Harvest Food Bank of Central Florida. En algunos casos, es necesario agendar cita o registrarse previamente.
Dónde darán comida gratis en Orlando en la primera semana de febrero de 2026
El Second Harvest Food Bank of Central Florida cuenta con múltiples puntos de distribución operados por sus socios en Orlando, donde cada semana se entregan alimentos sin costo a personas y familias que lo necesitan.
Para la semana del 2 al 7 de febrero de 2026, las entregas se realizarán en las siguientes ubicaciones:
- 4C Taft: 9500 S. Orange Ave., Florida. Lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 hs.
- 4C Oakridge: 150 Amidon Lane, Florida. Lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 hs.Parada de autobús cercana: Winegard Rd. y Broadmoor Dr.
- Comparte tu Pan, Inc.: 1900 Central Florida Parkway. Martes 3 de febrero, de 13.00 a 15.00 hs; miércoles 4 de febrero, de 17.00 a 19.00 hs.
- Fundación Benéfica Grace In: 6220 S. Orange Blossom Trail, Suite 500. Lunes 2 de febrero, de 11.00 a 13.00 hs.
- 4C Englewood: 5985 La Costa Drive. Lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 hs. Parada de autobús cercana: Semoran Blvd. y Curry Ford Rd.
- Advance Senior Center: 1209 East Donegan Avenue.Despensa nutricional certificada. Lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 hs.
- Advance Community Outreach Center: 971 N. Goldenrod Rd. Lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 hs.
- Global Light, Inc.: 10967 Lake Underhill Road. Jueves y viernes, de 9.00 a 16.30 hs. Es necesario agendar cita al 407-568-8704.
- 4C Tangelo Park: 5115 Anzio Street. Lunes a viernes, de 8.00 a 16.30 hs. Parada de autobús cercana: Mandarin Dr. y Anzio St.
Iglesias en Orlando donde reparten comida gratis en febrero de 2026
Además de los centros comunitarios, iglesias y organizaciones religiosas en Orlando ofrecerán alimentos gratuitos durante la misma semana:
- Attitude Baptist Church of Orlando: 3750 W. East Colonial Dr.Jueves 5 de febrero, de 15.00 a 18.00 hs.
- Iglesia Primitiva de Orlando: 3035 Calle 36. Miércoles 4 de febrero, de 10.00 a 12.00 hs, o hasta agotar existencias.
- Salvation Army Kissimmee: 1550 Mill Slough Rd. Martes y viernes, de 10.00 a 12.00 hs. Se recomienda llamar antes al (407) 383-7493.
- Church and Community Assistance Program: 2617 Michigan Ave. Martes a viernes, de 9.00 a 13.30 hs. Requiere registro en línea.
- Lake Buena Vista Church: 3979 S. Orange Blossom Trail. Jueves 5 de febrero, de 12.00 a 15.00 hs.
- Joy Metropolitan Community Church: 2351 S. Ferncreek Ave. Jueves 5 de febrero, de 9.00 a 13.00 hs. Parada de autobús cercana: Michigan Ave. y Ferncreek Ave.
- First United Church of Christ: 4605 Curry Ford Rd. Martes 3 de febrero, de 9.30 a 11.30 hs.
- Iglesia Cristiana Renuevo: 290 Competition Drive. Miércoles 4 de febrero, de 10.30 a 12.30 hs, o hasta agotar alimentos.
Bancos de alimentos en Florida que ofrecen comida gratis todo el mes
Para quienes no puedan asistir a las jornadas específicas, existen bancos de alimentos en Florida que ofrecen apoyo durante todo el mes:
Las organizaciones y bancos de alimentos que se pueden contactar son:
- Feeding South Florida: atiende a Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Dirección: 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023. Teléfono: 954-518-1818.
- Bread of the Mighty: sirve a Alachua, Gilchrist, Levy y Union. Dirección: 325 NW 10 Ave., Gainesville, FL 32601. Horario: 8.00 a 16.00 hs.
- Feeding Northeast Dirección: 1116 Edgewood Ave. N, Units D/E, Jacksonville, FL 32254.Horario: 8.00 a 16.00 hs.
- America’s Second Harvest of the Big Bend: Dirección: 4446 Entrepot Blvd., Tallahassee, FL 32310.Atiende a 16 condados de la región Big Bend.
