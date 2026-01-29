Adiós Ron DeSantis: los apoyos que suma Byron Donalds, el candidato que quiere gobernar en Florida

De cara a las elecciones a gobernador en Florida, el candidato republicano Byron Donalds se perfila como una de las figuras fuertes de cara a los comicios estatales. El congresista tiene el apoyo de Donald Trump y comenzó a obtener también respaldo de autoridades policiales en el Estado del Sol. Quien gane en los comicios reemplazará al mandatario actual, Ron DeSantis.

Byron Donalds obtiene más apoyos en la carrera para gobernador de Florida

El actual congresista republicano de Estados Unidos se destaca dentro de la lista de candidatos por ser quien cuenta con el aval del presidente Trump.

Byron Donalds cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump X Byron Donalds

"Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda”, sostuvo el mandatario mediante un mensaje que publicó en Truth Social. Además, el republicano también lo definió como un “total ganador”.

A pocos meses de las elecciones primarias en Florida, que se celebrarán en agosto, el legislador continúa con la construcción de su plataforma y suma a figuras públicas de su lado. Recientemente, Eric Aden y David Harper, sheriffs de Okaloosa y Madison respectivamente, manifestaron su respaldo públicamente, según anunció el candidato en X.

Byron Donalds anunció que obtuvo el respaldo de dos sheriffs para las elecciones a gobernador de Florida Captura

Nacido en Nueva York y graduado en 2002 con una licenciatura en Finanzas y Marketing de la Universidad Estatal de Florida, Donalds se perfila como uno de los nombres más importantes para conseguir el cargo de gobernador.

Según lo que indica su biografía oficial, luego de trabajar en el sector privado entró en el mundo de la política en 2016, cuando fue elegido para formar parte de la Cámara de Representantes estatal.

En su tiempo como legislador estatal, sus proyectos más destacados incluyen un programa de becas para estudiantes que sufrieron bullying en escuelas. Además, trató temas referidos a los adultos mayores e impulsó reformas a la justicia penal.

En 2021, dio el salto a la política nacional cuando fue elegido como congresista para la Cámara de Representantes de EE.UU. por el Distrito 19 de Florida. Ahora, buscará convertirse en gobernador.

Las elecciones elegirán al sucesor de DeSantis: por qué no puede presentarse

Byron Donalds y el resto de los candidatos buscarán ocupar el cargo que deja el actual gobernador. Mientras transcurre el último año de su segundo período, DeSantis sabe que no se postulará porque no puede hacerlo.

La Constitución de Florida establece que un gobernador no puede tener más de dos mandatos consecutivos. Dado que el republicano llegó al poder en 2019 y luego comenzó su segunda gestión en 2023, no puede aspirar a otro período.

Ron DeSantis deberá dejar su cargo tras completar su segundo mandato como gobernador de Florida Chris O'Meara - AP

Sin embargo, no existen limitaciones en las normas sobre la cantidad de períodos totales que una persona puede tener como mandatario del Estado del Sol. Por lo tanto, DeSantis podría volver a presentarse luego del próximo mandato de quien lo suceda como gobernador.

Elecciones a gobernador en Florida: cuándo son y lista completa de candidatos

Según la recopilación de Ballotpedia, las elecciones generales son el 3 de noviembre de 2026. Antes, el 18 de agosto, se celebrarán las primarias.

Mientras aún queda tiempo para presentar candidaturas, los nombres que ya están registrados oficialmente son:

Partido Republicano

Byron Donalds

William Todd Andros

Shea Cruel

Jay Collins

James Fishback

Jim Holcomb

Daniel Imperato

John Joseph Mercadante

William Reicherter

Paul Renner

Rachel Rodriguez

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

James Fishback es otro de los candidatos republicanos a gobernador de Florida Instagram/@fshbck

Partido Demócrata

Faith E. Antonio

Evelyn Castillo-Bach

Richard Dembinsky

Jerry Demings

Thomas E. Fernández

Dayna Foster

Indony Jean Baptiste

David Jolly

Charles Lewis I

Donald Peterson

Christopher Powell

Independientes y otros partidos