Dónde entregan comida gratis en Florida durante la semana del 26 al 31 de enero 2026
Estos son los puntos de distribución de alimentos sin costo en el llamado “estado dorado”
- 4 minutos de lectura'
Durante la última semana de enero, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos en Florida tendrán jornadas de distribución gratuita de productos frescos y artículos de primera necesidad. Entre el 26 y el 31 de enero, diversas entidades facilitarán el acceso a despensas sin necesidad de trámites complejos o requisitos migratorios.
Dónde encontrar comida gratis en Florida la última semana de enero
Organizaciones como Farm Share, Feeding Tampa Bay, y All Faiths Food Bank brindarán despensas de alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado del Sol. De acuerdo con sus calendarios, las despensas alimenticias se entregarán en los siguientes puntos:
All Faiths Food Bank
Desoto
- 27 de enero: ayuda alimentaria en South Florida State College (2251 NE Turner Ave.), de 16.30 a 18.00 hs.
- 30 de enero: en Arcadia Housing Authority (7 Booker T Washington Rd.), de 09.00 a 10.00 hs.
Para obtener más información de fechas, direcciones y horarios, las personas interesadas pueden consultar en la página oficial de All Faiths Food Bank
Feeding Tampa Bay
Este banco de alimentos brindará asistencia el 26 de enero en Polk. Atenderán de 09.00 a 11.00 hs, en el Descanso de los peregrinos, ubicado en 1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805.
Para más información sobre fechas y direcciones se puede ingresar a su sitio oficial.
Florida Central
29 de enero: de 11.00 a 14.00 hs, se podrán recibir alimentos en Gainesville-SWAG Family Resources, con dirección en 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607.
31 de enero: estarán en Port Orange-Epiphany Catholic Church (200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127), de 08.00 a 11.00 hs.
Para asistir a las jornadas de distribución de alimentos no es necesario realizar ningún tipo de inscripción, ya que las personas interesadas pueden llenar un formulario de manera libre.
Bancos de alimentos que ofrecen ayuda en Florida
En caso de no poder asistir a las jornadas de distribución, el estado cuenta con bancos de alimentos que ofrecen productos frescos durante todo el mes en días y horarios específicos, por lo que se pueden contactar de forma directa.
Organizaciones y bancos de alimentos que se pueden encontrar en Florida:
- Feeding South Florida: atienden en Broward, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Su sede principal se ubica en 2501 SW 32 Terrace, Pembroke Park, FL 33023, y su teléfono es954-518-1818.
- Bread of the Mighty: sirve a condados de Alachua, Gilchrist, Levy y Union. Atiende en 325 NW 10 Avenue Gainesville, FL 32601, de 8.00 a 16.00 hs.
- Feeding Northeast Florida: atiende en 1116 Edgewood Ave N, Units D/E Jacksonville, FL 32254, de 8.00 a 16.00 hs.
- America’s Second Harvest of the Big Bend: con dirección en 4446 Entrepot Boulevard, Tallahassee, FL 32310. Su área de servicio abarca 16 condados de Big Bend. En su web obtendrás más información para conseguir comida.
- Feeding the Gulf Coast: atiende en 5709 Industrial Boulevard, Milton, FL 32583 y ofrece alimentos gratuitos a cualquier menor de 18 años.
- Florida Gateway Food Bank: ofrece servicios en Columbia, Hamilton, Suwannee and Union Counties. Su sede principal está ubicada en 553 NW Railroad Street Lake City, FL 32055, y atiende de lunes a viernes (menos los jueves), de 7.30 a 11.30 hs.
- Harry Chapin Food Bank of Southwest Florida: tiene dos direcciones, una en 3760 Fowler St., Fort Myers, FL 33901, y la otra en 3940 Prospect Ave., #101 Naples, FL 34104. Atiende de 8.00 a 14.00 hs.
- Second Harvest Food Bank of Central Florida: atiende en 411 Mercy Drive, Orlando, FL 32805, y en su página web proporcionan información sobre la distribución de alimentos.
- Treasure Coast Food Bank: atiende en 401 Angle Road Fort Pierce, FL 34947, y sirve a los condados de Indian River, Martin, St. Lucie y Okeechobee.
