Dónde entregan comida gratis en Florida durante la semana del 26 al 31 de enero 2026

Durante la última semana de enero, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos en Florida tendrán jornadas de distribución gratuita de productos frescos y artículos de primera necesidad. Entre el 26 y el 31 de enero, diversas entidades facilitarán el acceso a despensas sin necesidad de trámites complejos o requisitos migratorios.

Dónde encontrar comida gratis en Florida la última semana de enero

Organizaciones como Farm Share, Feeding Tampa Bay, y All Faiths Food Bank brindarán despensas de alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado del Sol. De acuerdo con sus calendarios, las despensas alimenticias se entregarán en los siguientes puntos:

La entrega de alimentos puede variar debido a las condiciones meteorológicas (Facebook/Farm Share)

All Faiths Food Bank

Desoto

27 de enero : ayuda alimentaria en South Florida State College (2251 NE Turner Ave.), de 16.30 a 18.00 hs.

: ayuda alimentaria en South Florida State College (2251 NE Turner Ave.), de 16.30 a 18.00 hs. 30 de enero: en Arcadia Housing Authority (7 Booker T Washington Rd.), de 09.00 a 10.00 hs.

Para obtener más información de fechas, direcciones y horarios, las personas interesadas pueden consultar en la página oficial de All Faiths Food Bank

Feeding Tampa Bay

Este banco de alimentos brindará asistencia el 26 de enero en Polk. Atenderán de 09.00 a 11.00 hs, en el Descanso de los peregrinos, ubicado en 1052 N Kettles Ave. Lakeland, FL 33805.

Para más información sobre fechas y direcciones se puede ingresar a su sitio oficial.

La entrega de alimentos se realizará durante la última semana de enero en diversos puntos del estado (Facebook/Farm Share)

Florida Central

29 de enero: de 11.00 a 14.00 hs, se podrán recibir alimentos en Gainesville-SWAG Family Resources, con dirección en 807 SW 64th Terrace, Gainesville, FL 32607.

31 de enero: estarán en Port Orange-Epiphany Catholic Church (200 Lafayette St, Port Orange, FL 32127), de 08.00 a 11.00 hs​.

Para asistir a las jornadas de distribución de alimentos no es necesario realizar ningún tipo de inscripción, ya que las personas interesadas pueden llenar un formulario de manera libre.

Bancos de alimentos que ofrecen ayuda en Florida

En caso de no poder asistir a las jornadas de distribución, el estado cuenta con bancos de alimentos que ofrecen productos frescos durante todo el mes en días y horarios específicos, por lo que se pueden contactar de forma directa.

Los alimentos están disponibles para las personas que viven en situación de vulnerabilidad (Facebook/Farm Share)

Organizaciones y bancos de alimentos que se pueden encontrar en Florida: