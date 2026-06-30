Dónde es el banderazo de la Argentina en Miami, en la previa del partido ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La expectativa por el cruce entre la Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 ya se vive en las calles de Miami, ciudad que vuelve a convertirse en el gran punto de encuentro de los hinchas argentinos en Estados Unidos. Como ocurrió en otras competencias internacionales, miles de fanáticos se preparan para participar de un nuevo banderazo, una tradición que acompaña a la selección sudamericana en cada torneo importante y que busca darle su apoyo al equipo antes del encuentro decisivo.

Banderazo de la Argentina en Miami: dirección, horario y convocatoria para alentar ante Cabo Verde

Según distintas convocatorias difundidas en redes sociales por los organizadores, el principal banderazo se realizará el jueves 2 de julio, un día antes del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

El banderazo será el próximo jueves 2 de julio en Miami User

El encuentro está previsto para las 13 hs (ET) y tendrá lugar en la intersección de 85th Street y Collins Avenue, frente al mar, en la zona de North Beach, uno de los sectores de Miami Beach con mayor presencia de argentinos. El partido, por su parte, será este viernes 3 a las 18 hs en el Hard Rock Stadium.

La publicación invita a los hinchas a reunirse para cantar, alentar e incluso ingresar al agua como parte de la celebración. Además, remarca el carácter espontáneo del evento con un mensaje que destaca que se trata de una convocatoria organizada por los propios fanáticos, sin patrocinadores ni fines comerciales.

El banderazo convocado para alentar a la selección argentina User

En ese sentido, el mensaje señala: “El banderazo es del pueblo. No hay sponsors. No hay negocios. No hay dueños. Solo argentinos unidos por una misma pasión: la Selección”.

Hinchas argentinos en Miami: cuántos llegarían para el partido del Mundial 2026

De acuerdo con LA NACION, Miami atraviesa una verdadera movilización de simpatizantes argentinos de cara al encuentro frente a Cabo Verde. Las autoridades estiman que más de 30.000 hinchas acompañaron a la selección durante la fase de grupos y esperan que esa cifra siga en crecimiento conforme se acerque el partido del viernes.

Argentina vs. Jordania: así se vivió el banderazo en Dallas en la previa

La ciudad cuenta además con la comunidad argentina más numerosa de Estados Unidos. El último censo estadounidense registra alrededor de 80.000 residentes argentinos en el área de Miami, aunque distintas estimaciones elevan esa cifra hasta unas 200 mil personas si se consideran quienes poseen doble nacionalidad, ingresaron con otros pasaportes o permanecen en situación migratoria irregular.

A esa comunidad permanente se suman miles de turistas llegados desde Argentina, otros estados norteamericanos y distintos países de la región, impulsados por la campaña del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina vs. Cabo Verde: los banderazos convocados en North Beach antes del partido

Los banderazos organizados por los hinchas argentinos ya forman parte del ritual previo a cada presentación de la Selección. Durante la Copa América 2024, Miami fue escenario de multitudinarias concentraciones antes de los encuentros disputados en la ciudad, una costumbre que volvió a repetirse durante este Mundial 2026 en sedes como Kansas City y Dallas.

Las imágenes del banderazo argentino en Dallas en la previa al cierre del grupo frente a Jordania

Para esta ocasión, se convocaron incluso dos encuentros distintos en la zona de North Beach. Además del evento previsto en 85th Street y Collins Avenue, también habrá otra reunión en 73rd Street y Collins Avenue, frente al restaurante argentino Manolo, un establecimiento que desde hace varios años funciona como punto de reunión habitual para los simpatizantes argentinos.

Ese corredor comprendido entre las calles 68 y 85 sobre Collins Avenue es conocido informalmente como "Little Argentina“, debido a la gran cantidad de comercios, restaurantes y negocios vinculados con la comunidad argentina instalada en esa parte de Miami Beach.