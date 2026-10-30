El búnker de los millonarios en Florida donde Jeff Bezos y Mark Zuckerberg son vecinos de Julio Iglesias

En Florida, un exclusivo enclave insular situado frente a Surfside y Miami Beach es conocido internacionalmente como el “búnker de los multimillonarios” por albergar a algunas de las figuras y celebridades más influyentes del mundo, entre ellas Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Julio Iglesias y Tom Brady. Con su propio departamento de policía, el municipio recientemente captó la atención pública al alinearse con las políticas federales de control migratorio.

Indian Creek Village: la isla de Florida donde tienen propiedades Jeff Bezos y Mark Zuckerberg

Ubicado en el condado de Miami-Dade, Indian Creek Village se organiza alrededor de un campo de golf, rodeado de propiedades residenciales de lujo.

La reducida comunidad de mansiones y superyates ubicada en la bahía de Biscayne destaca por su aislamiento geográfico, que resguarda la privacidad de sus habitantes.

En Florida, Indian Creek Village es un enclave que alberga a celebridades y tiene su propio departamento de policía Miami Luxury Homes

En este islote floridano conviven magnates de la tecnología como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg junto con figuras del deporte como Tom Brady, la estrella de la música Julio Iglesias y la pareja conformada por Ivanka Trump y Jared Kushner, según recogió El Nuevo Herald.

La isla cuenta con un departamento de policía propio que patrulla continuamente sus propiedades, tanto por tierra como por mar. Según el sitio web oficial de Indian Creek Village, el municipio tiene un carácter principalmente residencial y está administrado por un alcalde y un consejo municipal.

El pueblo recientemente fue puesto en el centro del debate por su cooperación con las operaciones migratorias.

La isla de Florida alineada con el control migratorio

La comunidad mantiene su privacidad con un único acceso por puente desde Surfside. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en respuesta a la presión de los líderes de Florida para sumarse a las deportaciones masivas, Indian Creek Village firmó un acuerdo que se alinea con la agenda migratoria.

Si bien no se registraron arrestos, Indian Creek se sitúa entre los municipios de Florida con mayor número de agentes capacitados Imagen ilustrativa generada con IA

Florida prohíbe las políticas de las llamadas “ciudades santuario”. En ese contexto, la localidad capacitó a sus seis agentes policiales mediante el acuerdo federal 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para arrestar a personas sospechosas de infringir las leyes migratorias.

Esta medida situó a Indian Creek entre los municipios con mayor número de agentes capacitados en la jurisdicción, lo que contrasta con la ciudad de Miami, que con casi 500 mil habitantes solo capacitó a dos de sus 1400 oficiales.

A pesar de la prisa por asociarse con las autoridades federales, la alianza por el momento no se tradujo en arrestos. La secretaria municipal, Roseann Prado, confirmó que los oficiales no ejecutaron acciones de control migratorio bajo la autoridad del ICE, ni la agencia federal les expedió credenciales oficiales ni asignó fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El acuerdo entre Indian Creek Village y el ICE

La Agencia Federal de Control Migratorio dispone de tres modelos dentro del acuerdo de la sección 287(g). En Indian Creek Village, las autoridades firmaron el Task Force Model (Modelo de Fuerza de Tarea).

A diferencia de otros esquemas orientados a centros penitenciarios o de órdenes de arresto, esta modalidad faculta a los policías locales capacitados para realizar interrogatorios, detenciones y arrestos por infracciones migratorias directamente en la comunidad durante sus patrullajes cotidianos.

El acuerdo bilateral fue suscrito formalmente entre el ICE y el municipio de Indian Creek Village a mediados de 2025. Aunque la localidad adoptó este modelo y capacitó a seis policías, las autoridades locales no reportaron intervenciones migratorias bajo el acuerdo.

Hasta el momento, la policía local no reportó intervenciones migratorias bajo el acuerdo. Por otra parte, los registros del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) citados por Miami Herald muestran que la isla no registró homicidios, robos, agresiones agravadas ni violaciones durante la última década.