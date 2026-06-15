Prepara gratis aquí el examen de ciudadanía de EE.UU. con este videojuego que incluye todas las preguntas del Uscis

Cada año, cientos de miles de migrantes inician el proceso de naturalización en Estados Unidos. Uno de los pasos más importantes es el examen cívico que administra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Desde el 20 de octubre de 2025, el examen consiste en 20 preguntas tomadas de un banco de 128 y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobarlo. Es un examen oral: el oficial formula las preguntas y el solicitante responde de memoria, sin opciones escritas.

El examen de ciudadanía de EE.UU., uno de los momentos más importantes en la vida de los migrantes

Las preguntas abarcan los fundamentos del sistema de gobierno, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, la historia del país desde la época colonial hasta el siglo XX y la geografía básica del territorio.

Son preguntas como cuántos senadores tiene el Congreso, quién escribió la Declaración de Independencia, qué significan las franjas de la bandera o cuál es el tribunal más alto de la nación.

Cómo jugar al nuevo videojuego del equipo de US Hispanics de La Nación Imagen generada con inteligencia artificial

Familiarizarse con el contenido es el primer paso para llegar preparado. Estudiar las 128 preguntas y sus respuestas aceptadas permite no solo aprobar el examen, sino comprender la estructura institucional del país donde se busca construir una nueva vida.

Con ese objetivo, el equipo de US Hispanics de LA NACION desarrolló “Camino hacia la naturalización”, un videojuego en formato de 8 bits con asistencia del modelo Fable 5 de Claude, perteneciente a Anthropic.

Cómo se juega a “Camino hacia la naturalización”, desarrollado por LA NACION

El jugador avanza por 10 mostradores donde oficiales del Uscis formulan preguntas ( que cambian de manera aleatoria ) con múltiples opciones.

) con múltiples opciones. Cada respuesta correcta lo acerca a la naturalización; cada error le cuesta una de sus tres oportunidades , graficadas en “green cards”.

, graficadas en “green cards”. El último mostrador es el más difícil y presenta diez opciones en lugar de cinco.

Importante: el juego no tiene ninguna relación con los resultados oficiales del Uscis

El juego no reemplaza el estudio del material oficial ni representa el proceso real de naturalización, pero ofrece una forma accesible de repasar el contenido y poner a prueba los conocimientos.

El juego no reemplaza el estudio del material oficial ni representa el proceso real de naturalización Imagen ilustrativa generada con IA

Todas las respuestas corresponden a las publicadas por el Uscis en su sitio oficial: uscis.gov/es/ciudadania.