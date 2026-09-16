El exministro del chavismo en Venezuela que se declaró culpable de lavado de dinero en Miami y podría estar 20 años de prisión

Alex Nain Saab Morán, exministro de Industrias y Producción Nacional del chavismo en Venezuela, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero en una audiencia realizada en el Distrito Sur de Florida, en Miami, ante la jueza Kathleen M. Williams. La sentencia todavía no tiene una fecha definitiva y el delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión federal.

De qué se acusó a Alex Saab, el exfuncionario del chavismo en Venezuela

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), publicado el martes 15 de septiembre, Saab participó durante casi una década en una estructura destinada a obtener contratos vinculados con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa del chavismo destinado a la distribución de alimentos y medicinas.

Alex Saab podría ser condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable en Estados Unidos Instagram @alexnsaab

La acusación sostuvo que el esquema incluía pagos ilegales a funcionarios venezolanos para favorecer a entidades controladas de manera encubierta por los participantes.

Las operaciones habrían utilizado empresas ficticias, facturas falsas y documentación de envíos manipulada para desviar cientos de millones de dólares.

Los fondos obtenidos mediante esas operaciones fueron posteriormente trasladados a través de distintas compañías y cuentas bancarias. Según el DOJ, Saab utilizó empresas establecidas fuera de Venezuela para mover y ocultar las ganancias, lo que incluyó operaciones que pasaron por el sistema financiero estadounidense.

El vínculo de Saab con el petróleo venezolano

La investigación también señaló que la estructura se extendió al sector petrolero a partir de 2019. Según un documento de la Fiscalía, Saab y otros participantes aprovecharon sus vínculos con funcionarios venezolanos para obtener acceso al oro negro perteneciente a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que ese crudo fue comercializado de manera no autorizada para generar beneficios y posteriormente canalizar el dinero mediante instituciones financieras de EE.UU. El régimen venezolano y PDVSA rechazaron reiteradamente las acusaciones incluidas en el proceso.

Saab fue señalado durante años por autoridades estadounidenses y analistas como un operador financiero cercano a Nicolás Maduro y como su presunto testaferro.

El empresario, de 54 años, nació en Barranquilla, Colombia, y posteriormente tuvo vínculos empresariales en Caracas, Venezuela, país del que es ciudadano.

Caso Alex Saab: arresto, indulto y regreso ante la justicia de EE.UU.

Según lo retomado por CNN, Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y al año siguiente extraditado a EE.UU. Este arresto provocó reclamos del régimen de Maduro, que calificó entonces el procedimiento como un “secuestro” y defendió su condición de diplomático.

Según el DOJ, Saab admitió haber desviado cientos de millones de dólares destinados originalmente a un programa de bienestar social para alimentos y medicinas en Venezuela Instagram @alexnsaab

En diciembre de 2023, el presidente Joe Biden le concedió un indulto mientras Saab permanecía bajo custodia federal. Tras su liberación, regresó a Venezuela y posteriormente volvió a ocupar funciones dentro del régimen de Maduro en el país sudamericano.

Sin embargo, el caso fue retomado posteriormente por las autoridades estadounidenses. Es por eso que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida obtuvo una nueva acusación formal en enero de 2026 y el empresario volvió a comparecer ante un tribunal federal de Miami el 18 de mayo.

Recientemente, el 15 de septiembre, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llevó a Saab a su última audiencia, donde, tras modificar su declaración inicial de inocencia, aceptó su culpabilidad en el cargo de conspiración para lavar dinero.

Alex Saab podría ser condenado a 20 años de prisión en EE.UU.

La duración de la pena será establecida por un juez federal después de considerar las directrices de sentencia de EE.UU. y otros factores previstos por la legislación. Según el DOJ, el máximo establecido para el delito es de 20 años de prisión.

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece además la entrega de aproximadamente US$195 millones correspondientes a efectivo y ganancias obtenidas mediante las operaciones investigadas, según lo informado por el FBI en redes sociales. Saab también podría afrontar una multa de hasta US$500.000 y el decomiso equivalente al doble del valor de determinadas propiedades.

“Criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo venezolano y explotaron y abusaron de las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas, rendirán cuentas ante el FBI”, dijo el director de la agencia, Kash Patel.