La demanda que avanza en Florida contra Venezuela por la que EE.UU. pide inmunidad para Delcy Rodríguez

Una demanda civil que se tramita en un tribunal federal de Florida abrió un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras tres ciudadanos estadounidenses obtuvieron una millonaria indemnización por las torturas que denunciaron haber sufrido durante su detención en Caracas, el gobierno estadounidense solicitó que Delcy Rodríguez sea excluida del proceso.

El pedido de inmunidad de Delcy Rodríguez presentado por EE.UU.

De acuerdo con el escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, el gobierno estadounidense comunicó formalmente su interés en la causa iniciada por Jerrel Kenemore y otros demandantes contra Nicolás Maduro Moros y varios funcionarios venezolanos, según consignó Miami Herald.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió que Delcy Rodríguez sea excluida de la demanda TODD HEISLER - NYTNS

En ese documento, fechado el 20 de julio de 2026, se solicita al juez que reconozca la inmunidad de Delcy Rodríguez y que todas las reclamaciones en su contra sean desestimadas sin perjuicio. Según el escrito, la solicitud se apoya en el Título 28, Sección 517, del Código de EE.UU., que permite al Departamento de Justicia intervenir en litigios cuando existen intereses del gobierno federal.

El documento sostiene que el Poder Ejecutivo determinó que Rodríguez, en su calidad de presidenta en funciones de Venezuela, está protegida por inmunidad de jurisdicción mientras permanezca en el cargo. Como fundamento, el gobierno estadounidense recordó que la Constitución otorga al presidente la conducción de las relaciones exteriores del país.

En consecuencia, afirmó que corresponde al Poder Ejecutivo definir qué autoridades extranjeras tienen derecho a esa protección frente a los tribunales estadounidenses.

La figura jurídica que usó EE.UU. para pedir la inmunidad de Delcy Rodríguez

La información publicada por Miami Herald señala que el pedido fue presentado por el Departamento de Justicia luego de que el Ejecutivo estadounidense considerara a Rodríguez como “jefa en activo de un Estado extranjero”. Esa calificación es la base jurídica utilizada para reclamar que no pueda ser juzgada dentro de esta demanda.

El gobierno de Estados Unidos presentó un escrito oficial en donde pide que Delcy Rodríguez sea excluida del proceso judicial y que las demandas en su contra sean desestimadas Pedro Mattey - AP

El documento judicial concluye con una solicitud expresa al tribunal para que declare inmune a Rodríguez dentro de este expediente y que las acciones promovidas contra ella sean rechazadas, al menos mientras continúe en ejercicio del cargo que el Ejecutivo estadounidense le reconoce.

La demanda en Florida por las detenciones en Venezuela

La causa fue presentada en agosto de 2025 por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido detenidos en Venezuela durante 2022.

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Según la reconstrucción publicada por Miami Herald, la demanda sostiene que las detenciones formaron parte de una estrategia impulsada por el entonces gobierno de Maduro para utilizar a ciudadanos estadounidenses como moneda de negociación con Washington. Esto ocurrió luego de la extradición del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde hacia Miami, donde enfrentaba cargos por lavado de dinero.

Los demandantes afirmaron que permanecieron retenidos durante cientos de días en instalaciones de la contrainteligencia militar venezolana y denunciaron haber sufrido distintas formas de tortura durante ese período. Entre los hechos expuestos en la presentación judicial figuran:

Golpizas

Descargas eléctricas

Aislamiento prolongado

Posteriormente, los tres estadounidenses recuperaron la libertad en 2023 como parte de un intercambio realizado entre EE.UU. y Venezuela, que incluyó gestiones sobre el caso de Alex Saab.