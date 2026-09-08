El guiño de Ron DeSantis a una estrella dominicana: “¡Bastante bien para un chico de 23 años!"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró que el beisbolista Junior Caminero es el nuevo líder de jonrones en la Liga Americana. En sus redes sociales, felicitó el logro del dominicano y apuntó contra sus detractores.

La celebración de Ron DeSantis por el liderazgo de Junior Caminero

DeSantis mostró su respaldo al deportista en su cuenta de X. Allí, arremetió contra aquellos que criticaron los jonrones de Caminero en la temporada anterior.

Ron DeSantis celebró que Junior Caminero ha realizado 38 jonrones durante la temporada X/@RonDeSantis

“Espera, ¿no se suponía que Junior solo había bateado muchos jonrones el año pasado por jugar en un estadio de entrenamiento de primavera? Ah, sí, otra historia falsa", dijo el gobernador.

“¡Bastante bien para un chico de 23 años!”, agregó sobre el logro del dominicano.

Junior Caminero está a solo tres jonrones de alcanzar los 40 por segunda vez consecutiva David Zalubowski - AP

Caminero alcanzó su 38.º jonrón en la liga el pasado 2 de septiembre durante su encuentro con los New York Mets. Este cuadrangular lo dejó empatado en la cima junto a Yordan Álvarez y está a solo tres más de alcanzar los 40 por segunda vez consecutiva.

Este mérito solo lo ha logrado Eddie Matthews antes de los 23 años en 1953 y 1954, según consignó un análisis de la MLB.

El pasado de Ron DeSantis como beisbolista

DeSantis cuenta con un pasado en el deporte. De pequeño, alcanzó los cuartos de final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 1991 con su equipo de Dunedin, Florida.

En la secundaria, brilló en el equipo de Dunedin High School y fue clave para vencer al futuro lanzador profesional Rick Ankiel. Ese encuentro se produjo en la semifinal estatal de 1997, donde el actual gobernador y sus compañeros conectaron ocho hits frente al invicto Ankiel, que llegaba con una efectividad de 0.10.

Entre 1998 y 2001, jugó como jardinero en Yale. Según Sports Illustrated, finalizó su carrera universitaria con:

156 hits

11 cuadrangulares

27 bases robadas

152 partidos

La mejor temporada de DeSantis fue en el 2000, cuando registró 44 hits, cinco jonrones y 28 carreras impulsadas. Al año siguiente, fue capitán del equipo.

“Ha sido un gran capitán. Ayuda a todos y es un verdadero líder dentro y fuera del campo”, dijo Kyle Cousin, su compañero de equipo, al Yale Daily News. El entrenador John Stupor, el más ganador de la historia del programa, lo elogió por su disciplina y compromiso.

Las estadísticas de Junior Caminero durante la Liga Americana

De acuerdo con la liga deportiva de béisbol, las estadísticas del dominicano hasta principios de septiembre incluyen 547 turnos de bate, 87 carreras anotadas, 153 hits y 38 jonrones.

La conmovedora historia del dominicano Junior Caminero con Manny Machado: de ídolo a compañero en el Clásico Mundial

Con dichos números, Caminera lidera la cantidad de jonrones en la liga y otras categorías más. Estas se dividen de la siguiente forma: