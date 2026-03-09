La conmovedora historia del dominicano Junior Caminero con Manny Machado: de ídolo a compañero en el Clásico Mundial
El jugador de los Tampa Bay Rays conoció al dominicano de 32 años cuando era adolescente
- 3 minutos de lectura'
República Dominicana realzó su fortaleza en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) tras derrotar 12-1 a Países Bajos. Una de las estrellas del encuentro fue Junior Caminero, quien debuta en el torneo y es compañero del capitán Manny Machado, con quien comparte una historia conmovedora.
El vínculo entre Junior Caminero y Manny Machado
Los beisbolistas se conocieron hace una década en el Oriole Park de Baltimore, cuando Caminero era adolescente y Machado una estrella con los Baltimore Orioles. En ese encuentro, se tomaron una foto que el jugador de 22 años aún conserva, según consignó la MLB.
Durante años, Caminero intentó comunicarse con Machado por Instagram enviándole aquella foto. Hasta que un día le respondió: “Algún día vamos a estar en las Grandes Ligas juntos”.
Esta frase se materializó en agosto de 2024, cuando los Tampa Bay Rays y los Padres (equipo de Machado) se enfrentaron. Pese a que el equipo de Caminero perdió por un 13-5, intercambiaron sus camisetas.
Machado le expresó a la MLB que había oído hablar de Caminero por su cuñado, el ex ligamayorista Yonder Alonso. Este le habló al antesalista de los Padres sobre “el prospecto que venía” y “llegaría a las mayores pronto”. Se trataba de Caminero.
Luego vio un mensaje de Instagram enviado por Junior en el que le enviaba su foto juntos. “Me volvió a escribir y me dijo que yo era su jugador favorito. Es una locura, el tiempo vuela. Y ahora está en las Grandes Ligas”, señaló.
“No puedo ni explicar cómo me siento, porque estoy muy agradecido de haberlo visto crecer y ver quién es ahora. Me tomé una foto con él y no tenía idea, y ahora la ves. Es hermoso. Hermoso”, agregó.
Relación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Como capitán del equipo de República Dominicana, Machado decidió entregarle su emblemático 13 a Caminero para el torneo. Nelson Cruz, gerente general de la selección dominicana, describió este gesto como un mensaje de que en el equipo “el ego se queda en la puerta”.
“Ver a Manny Machado entregarle su camiseta con el número 13 a Junior Caminero fue presenciar un sueño cumplido”, dijo Cruz. “Poder hablar con Manny y ser parte de ese gesto para que Junior viviera ese momento. Me llena de orgullo”.
En el debut dominicano en el WBC 2026 contra Nicaragua, Caminero rompió el empate cuando Manny Machado se encontraba en las bases, lo que permitió que ambos anotaran para encaminar la victoria.
Durante el segundo partido de República Dominicana, derrotó a Países Bajos por 12 a 1 con un jonrón de Junior de 424 pies. Después del partido, reflexionó sobre jugar en el mismo equipo con Machado.
“Es increíble estar con Machado. Es un sueño hecho realidad”, dijo en una conferencia de prensa sobre lo que significa para él jugar con el ídolo que conoció cuando era adolescente.
