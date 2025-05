El increíble pasado de Ron DeSantis como estrella de béisbol: de brillar en el diamante a firmar leyes en Florida

Antes de ser una de las figuras republicanas más importantes de la política de Estados Unidos, Ron DeSantis fue una promesa del béisbol norteamericano y capitán del equipo de Yale, donde terminó su carrera universitaria con un promedio de bateo de .313. El actual gobernador de Florida también participó en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas cuando tenía 12 años.

Ron DeSantis y el béisbol: de Dunedin a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Nacido el 14 de septiembre de 1978, DeSantis comenzó a destacarse en el béisbol desde niño, cuando su equipo de Dunedin, Florida, alcanzó los cuartos de final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 1991. En ese momento se convirtió en una celebridad local, con apariciones en noticieros y portadas de diarios de Tampa.

Durante su etapa en la secundaria brilló en el equipo de Dunedin High School y fue clave para vencer al futuro lanzador profesional Rick Ankiel. Ese encuentro se produjo en la semifinal estatal de 1997, donde DeSantis y sus compañeros conectaron ocho hits frente al invicto Ankiel, que llegaba con una efectividad de 0.10.

“Competimos por el título estatal cada año. Fuimos como celebridades locales por un tiempo. Jugábamos y entrenábamos en el estadio de entrenamiento primaveral de los Toronto Blue Jays. Era algo de primer nivel“, comentó el gobernador en Yale News en 2001.

Ron DeSantis y su liderazgo en Yale: sus números en el béisbol

DeSantis jugó como jardinero en Yale entre 1998 y 2001, donde se convirtió en capitán del equipo en su último año. De acuerdo a Sports Illustrated, finalizó su carrera universitaria con:

156 hits

11 cuadrangulares

27 bases robadas

152 partidos

Ron DeSantis jugó como jardinero en Yale, fue capitán de su equipo y terminó su carrera universitaria con un promedio de bateo de .313. Jeremy Kurella

Su mejor temporada fue la de 2000, cuando registró 44 hits, cinco jonrones y 28 carreras impulsadas. En 2001, lideró al equipo con un promedio de bateo de .336 y fue elegido capitán por sus propios compañeros.

“Ha sido un gran capitán. Ayuda a todos y es un verdadero líder dentro y fuera del campo”, afirmó Kyle Cousin, su compañero de equipo, al Yale Daily News. El entrenador John Stupor, el más ganador de la historia del programa, lo elogió por su disciplina y compromiso.

“Que te elijan tus compañeros dice mucho de lo que piensan de ti”, señaló Stupor. “Ron nunca tuvo miedo al trabajo duro y ser capitán conlleva gran responsabilidad", agregó su entrenador en una entrevista en 2001 para St. Petersburg Times.

Durante su paso por Yale, DeSantis acumuló 156 hits, 11 jonrones y 152 partidos disputados entre 1998 y 2001 X (@nextlevelbb)

Ron DeSantis y la influencia del béisbol en su carrera pública: la coincidencia con George Bush

El paso de DeSantis por el deporte lo marcó como líder y referente entre sus pares, una experiencia que trasladó a la vida pública. Tras graduarse, fue docente de historia y entrenador de béisbol antes de ingresar a la Facultad de Derecho de Harvard.

“Lo veía todo más como un desafío. Una cosa que decidí fue que no sería como el estereotipo de atleta que no destaca académicamente”, afirmó en 2001 DeSantis, quien lograba balancear su vida deportiva con notas que no bajaron de A o A- durante su estadía en Yale.

En 2022, DeSantis usó tarjetas de béisbol con su imagen para agradecer a donantes, un gesto que conectó su pasado deportivo con la campaña X (@GovRonDeSantis)

Posteriormente, se alistó en la Marina de Estados Unidos, donde sirvió como oficial legal, paso previo a su carrera política en el Congreso y la gobernación de Florida. En 2022, como parte de su campaña, distribuyó tarjetas de béisbol con su imagen firmada como gesto a sus donantes.

DeSantis no es el único político con pasado en Yale y en el béisbol: el expresidente George Bush también fue capitán del equipo y participó en las dos primeras ediciones de la Serie Mundial Universitaria. Ambos comparten la experiencia de liderazgo deportivo en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.