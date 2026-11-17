Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron el 4 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami a Volkan Guzey, trabajador de de Carbone Miami nacido en Turquía. El hombre estaba por abordar un vuelo con su esposa, Eliana Cabrera, con destino a Utah por su luna de miel, según relató la mujer a Caper. Tras pasar por Texas, el 8 de octubre Guzey figuraba en el Centro de Detención por Contrato de Denver, según el localizador de detenidos de la agencia federal. Por el momento, no se constató su situación migratoria actual ni los motivos que llevaron a su detención, pero su familia lanzó una campaña en Go Fund Me.

Cómo fue el arresto de ICE en la puerta de embarque del aeropuerto de Miami

Eliana Cabrera, casada con Volkan Guzey desde el 12 de junio pasado, contó a Caper que dos agentes se acercaron al hombre en la puerta de embarque del MIA y le pidieron el pasaporte y la visa de ingreso. Antes de que se lo llevaran, él le pidió a su esposa que viajara igual al destino para conocer al bebé recién nacido de una prima.

Volkan Guzey estaba por abordar con su esposa, Eliana Cabrera, un vuelo doméstico a Utah para su luna de miel Go Fund Me Eliana Cabrera

Unos diez minutos más tarde, Guzey se comunicó a su celular para avisarle que estaba detenido. Cabrera comparó la escena con un secuestro y dijo que pasó dos días sin noticias del paradero de su marido.

El migrante, de origen turco, trabajaba en Carbone Miami desde enero de 2021. Ese año, llegó desde Nueva York con otros empleados de Major Food Group para la apertura del local, de acuerdo con Miami New Times.

Por qué estar casado y tener una petición I-130 no impide que el ICE te detenga

En la campaña que abrió en GoFundMe, Cabrera indica que la pareja presentó el formulario I-130 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Ese trámite acredita el vínculo familiar, pero no otorga por sí mismo un estatus migratorio.

El ICE sostuvo esa postura en otro caso que se conoció en noviembre. La agencia arrestó en el aeropuerto de Phoenix a dos acróbatas argentinos con un pedido de asilo pendiente. Un vocero afirmó a The Copper Courier que un permiso de trabajo o una solicitud en trámite no impiden un arresto ni un proceso de deportación.

Datos internos del ICE revisados por Reuters muestran que la agencia arrestó a más de 800 personas a partir de avisos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) entre enero de 2025 y febrero de 2026.

Diversos reportes indican que la TSA compartió más de 30.000 registros de viajeros con el ICE Fotomontaje generado con IA

La TSA entregó al ICE registros de más de 31.000 viajeros de su programa Secure Flight, creado para controles antiterroristas.

de su programa Secure Flight, creado para controles antiterroristas. Reuters no pudo determinar cuántos de esos arrestos ocurrieron dentro de los aeropuertos.

Audiencia de fianza en Colorado y los costos de tener un familiar detenido

Según Cabrera, la primera audiencia y la de fianza habían quedado fijadas para el 5 de octubre ante la jueza de inmigración Bobbie C. Masters. El resultado de la audiencia de Guzey no se hizo público, aunque sí se pudo constatar que tres días después seguía bajo custodia.

El migrante turco era el principal sostén del hogar y Cabrera contó en la campaña de Go Fund Me los costos que debe enfrentar frente a su detención:

Los honorarios legales ya superan los 15.000 dólares.

ya superan los 15.000 dólares. Le advirtieron que la fianza podría oscilar entre 5000 y más de 30.000 dólares.

Hasta este lunes, la colecta reunía 7675 dólares de una meta de 18.000. Si le niegan la fianza, Guzey podría seguir detenido durante meses mientras avanza su caso ante la corte de inmigración, que también puede terminar en su deportación a Turquía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.