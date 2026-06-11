Buenas noticias en Florida: DeSantis anuncia una partida de US$3 millones para formar trabajadores

La administración de Ron DeSantis anunció una nueva inversión destinada a fortalecer la capacitación laboral en Florida. La iniciativa contempla una partida de US$3 millones para ampliar programas de formación vinculados a la aviación, una medida que busca preparar a más estudiantes para acceder a empleos especializados.

DeSantis anuncia US$3 millones para capacitación laboral en Pasco-Hernando State College

Según informó DeSantis durante un acto realizado en Brooksville, el financiamiento fue otorgado al Pasco-Hernando State College (PHSC) a través del Florida Job Growth Grant Fund, un programa estatal orientado a impulsar la formación de trabajadores y el crecimiento económico.

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Según publicó el gbernador en redes sociales, los US$3 millones permitirán poner en marcha un nuevo programa de mantenimiento aeronáutico enfocado en estructuras y motores de aeronaves, además de ampliar las oportunidades de entrenamiento para pilotos y consolidar la enseñanza relacionada con el mantenimiento de drones en el Brooksville-Tampa Bay Regional Airport.

El gobernador destacó que industrias como la manufactura, la aviación y el sector aeroespacial continúan expandiéndose en el estado.

En ese contexto, sostuvo que el fortalecimiento de los programas de capacitación permitirá que más residentes accedan a carreras con alta demanda laboral, al tiempo que favorecerá nuevas inversiones empresariales y la creación de empleos.

Florida impulsa formación técnica en aviación y programas laborales especializados

Según reportó FOX 13 News, el anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el campus de PHSC, donde DeSantis repasó la evolución de las políticas estatales de capacitación laboral desde el inicio de su gestión en 2019.

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El gobernador recordó que el Florida Job Growth Grant Fund fue creado para incrementar la cantidad de programas educativos en escuelas secundarias, fomentar sistemas de aprendizaje profesional y fortalecer la colaboración con empresas manufactureras.

Desde entonces, señaló, los recursos contribuyeron a expandir iniciativas vinculadas al transporte de carga, la industria aeroespacial y otros sectores estratégicos.

Durante su intervención, DeSantis defendió la importancia de ofrecer múltiples caminos de formación para los estudiantes. “Queremos brindar oportunidades para que los estudiantes elijan su propio camino. No tiene que ser una universidad tradicional de cuatro años. Puede ser a través de programas de aprendizaje, certificaciones en la escuela secundaria o nuestro sistema de universidades estatales”, afirmó.

Desde FOX 13 News también se indicó que el comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, destacó la magnitud de las inversiones realizadas a través del programa. Así, destacó que el estado destinó más de US$12.000 millones a educación laboral durante la gestión de DeSantis, mientras que el Florida Job Growth Grant Fund otorgó más de US$305 millones desde 2019.

En qué se usará la subvención de US$3 millones para aviación en Brooksville

De acuerdo con la información difundida por FOX 13 News, los fondos estarán dirigidos principalmente al nuevo programa Airframe and Powerplant, que funcionará en el aeropuerto regional de Brooksville-Tampa.

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La inversión permitirá:

Renovar y acondicionar aulas especializadas.

Construir laboratorios destinados a la enseñanza técnica.

Incorporar herramientas y equipamiento profesional.

Adquirir tecnología educativa para prácticas de aprendizaje.

Trasladar el programa de formación de pilotos al aeropuerto regional.

La intención es que los futuros mecánicos aeronáuticos compartan parte de su entorno académico con los estudiantes de aviación, lo que podría generar una experiencia más integrada y cercana a las condiciones reales de trabajo que encontrarán una vez graduados.

Según las autoridades, esta modalidad facilitará la incorporación de profesionales capaces de incorporarse rápidamente a una industria que demanda cada vez más personal calificado.