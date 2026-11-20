Un sistema de lluvias y tormentas cerca de Florida y el noroeste de Bahamas mantenía la atención del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), que advertía por posibles efectos costeros incluso si no llegaba a convertirse en una tormenta tropical.

Qué dijo el centro de huracanes

El NHC explicó el jueves 19 de noviembre que la actividad desorganizada estaba asociada a un frente y que se esperaba la formación de una baja presión no tropical cerca del noroeste de Bahamas el viernes.

2 pm ET Thu, Nov. 19: Here's an update on the potential for a subtropical or tropical cyclone to form off the Southeast U.S. coast into this weekend. Regardless of what the system ultimately becomes, there is an increasing risk for strong winds, heavy rainfall and flooding,… pic.twitter.com/Cl4GttI9C0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 19, 2026

El organismo indicó que el sistema podría adquirir características tropicales o subtropicales mientras se desplazaba hacia el norte o el noreste, cerca de la costa estadounidense o mar adentro durante el fin de semana. En ese boletín asignó una probabilidad de formación del 20% en 48 horas y del 60% en siete días.

La probabilidad expresa una estimación de formación, no la posibilidad de que una ciudad determinada reciba lluvia ni la certeza de que se forme un ciclón. Las condiciones pueden cambiar entre boletines.

El centro señaló que eran probables vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras en sectores del sureste y del Atlántico medio hasta comienzos de la semana siguiente, independientemente del desarrollo.

Expertos advierten por posibles nuevas inundaciones en Florida por la presencia de un sistema en formación cerca de sus costas Freepik

Para residentes y viajeros de la costa este, la información útil es seguir los avisos meteorológicos locales y las actualizaciones oficiales.

La noticia en pocas líneas

¿Qué sistema vigilaba el NHC cerca de Florida? Una zona de lluvias y tormentas asociada con un frente cerca de Florida y Bahamas.

¿Qué probabilidad estimó el NHC el 19 de noviembre? A las 7 EST estimó 20% en 48 horas y 60% en siete días.

¿Qué efectos advirtió el NHC en la costa este? Vientos fuertes, oleaje peligroso e inundaciones costeras en algunas zonas.

¿Es necesario que se forme una tormenta para que haya impactos? No; el NHC advirtió efectos posibles independientemente del desarrollo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.