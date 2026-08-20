El último mensaje de DeSantis antes de conocer su posible sucesor: “Los resultados hablan por sí mismos”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó el martes 18 de agosto un mensaje sobre la educación superior del estado mientras se desarrollaban las elecciones primarias para gobernador. En el texto no hizo referencia a la contienda para sucederlo ni mencionó a ninguno de los aspirantes, y cerró su publicación con una frase que resumió su defensa de la gestión: “Hemos ignorado el ruido y nos hemos enfocado en el mérito, y los resultados hablan por sí mismos”.

El mensaje de DeSantis durante las primarias en Florida

En una publicación en X, DeSantis destacó el funcionamiento de las universidades de Florida. Por un lado, aseguró que ofrecen oportunidades de nivel mundial para el aprendizaje, la investigación y el desarrollo profesional.

El último mensaje de DeSantis antes de los resultados de las primarias no mencionó la elección por la gobernación X @GovRonDeSantis

Además, defendió las reformas aplicadas durante su gobierno en el sistema de educación superior. Según sostuvo, las medidas buscaron eliminar la “adoctrinación ideológica” y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Otro de los puntos que destacó fue el costo de la educación universitaria. DeSantis afirmó que el estado tiene las tasas de matrícula para residentes más bajas de Estados Unidos y señaló que no hubo aumentos durante su gestión.

En el mismo mensaje, el republicano sostuvo que avanzan en respuesta al llamado del Departamento de Educación para reforzar el compromiso con una enseñanza rigurosa, la investigación y el servicio al país.

DeSantis no mencionó las elecciones primarias para gobernador en Florida

La publicación se produjo mientras los votantes participaban de una jornada clave para definir quiénes competirían por la gobernación en noviembre. Sin embargo, DeSantis no hizo referencia a las primarias ni a los candidatos que buscaban la nominación republicana.

El gobernador tampoco había expresado de manera oficial su respaldo a alguno de los aspirantes republicanos que buscaban sucederlo. DeSantis no puede buscar un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos para el cargo en la Constitución de Florida, por lo que el ganador será quien lo reemplace.

Ganó Donalds en Florida: cuánto tiempo le queda a DeSantis como gobernador

De acuerdo con un análisis de The New York Times, mientras los candidatos que ganaron las primarias comienzan ahora la campaña para la elección general, el funcionario mantuvo su comunicación pública centrada en su gestión y en las políticas aplicadas durante sus años al frente del estado, sin referirse a la carrera para elegir a quien lo sucederá.

Quiénes ganaron las primarias de Florida a gobernador

Los resultados de las elecciones del 18 de agosto definieron finalmente a los candidatos que competirán por la gobernación en noviembre.

David Jolly ganó la nominación del Partido Demócrata y enfrentará a Byron Donalds en las elecciones generales de Florida Rebecca Blackwell - AP

Byron Donalds ganó la primaria republicana y se convirtió en el candidato de su partido para la elección general. El congresista contaba con el respaldo del presidente Donald Trump y se impuso sobre nombres como James Fishback, Jay Collins y Paul Renner.

En el Partido Demócrata, David Jolly ganó la nominación y será el candidato que enfrente a Donalds en noviembre. Con los nombres de cada partido definidos, comienza la recta final hacia los comicios generales.

La elección para gobernador de Florida se realizará el 3 de noviembre. Ese día, los votantes decidirán quién ocupará la gobernación durante el próximo período.