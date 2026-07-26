El viajero que “espera” su vuelo hace más de 40 años en el aeropuerto de Orlando con valijas y bolsos

Quienes recorren el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) suelen detenerse frente a un hombre que parece dormir rodeado de equipaje. Muchos creen que se trata de un pasajero que descansa antes de abordar un vuelo, aunque en realidad permanece inmóvil desde hace poco más de cuatro décadas.

The Traveler, una escultura que parece un pasajero real

La figura corresponde a “The Traveler”, una escultura realizada por el artista estadounidense Duane Hanson. La obra fue incorporada al aeropuerto en 1985 y desde entonces forma parte del recorrido habitual de millones de personas que transitan por sus instalaciones.

The Traveler es una obra del artista estadounidense Duane Hanson atlas obscura

Su nivel de realismo hace que muchas personas la observen durante varios segundos. La reacción de asombro en los pasajeros se repite todos los días desde su inauguración, por lo que se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la terminal.

“The Traveler” representa a un hombre dormido junto a sus pertenencias, como si estuviera a la espera de que llegue el horario de embarque. De acuerdo con la información oficial, la obra hiperrealista fue construida en bronce policromado con pintura al óleo y complementada con accesorios auténticos. Entre ellos hay prendas de vestir, cabello, boletos de papel y un bolso de lona, elementos incorporados para reproducir una escena común dentro de un aeropuerto.

La escultura se encuentra protegida dentro de una vitrina de cristal ubicada en la Terminal A, Nivel 3, en el sector conocido como North Walk. Además de integrar la colección artística del aeropuerto, funciona como un punto de referencia para orientar a los pasajeros.

El autor solía realizar moldes de personas reales en resina de poliéster y fibra de vidrio para sus creaciones atlas obscura

Quién era Duane Hanson

De acuerdo con la División de Artes y Cultura del Departamento de Estado de Florida, Duane Hanson fue un destacado artista y escultor estadounidense, pionero del movimiento conocido como “superrealismo” o hiperrealismo. Es mundialmente reconocido por crear esculturas de tamaño natural que representan a “personas comunes” con un nivel de detalle que frecuentemente hace creer al público que se tratan de humanos reales.

El hombre nació en Alexandria, Minnesota, y recibió su formación en el Macalester College y la Cranbrook Academy of Art, donde obtuvo una maestría en bellas artes en 1951. Tras vivir y enseñar en Alemania durante varios años, regresó a EE.UU. y se estableció definitivamente en el sur de Florida en la década de 1970.

Se especializó en retratar a la clase trabajadora y media-baja estadounidense (limpiadores, guardias de seguridad, amas de casa). Según lo retomado por el Museo Whitney de Arte Estadounidense, su intención no era solo replicar la vida, sino hacer una declaración sobre los valores humanos y la resignación de los individuos en la sociedad moderna.

La escultura utiliza una técnica de bronce policromado al óleo e integra una variedad de accesorios y objetos reales X @MCO

El proceso de creación de The Traveler

Duane Hanson desarrolló gran parte de su obra mediante moldes obtenidos de personas reales. Esa técnica le permitía reproducir con precisión la postura, las proporciones del cuerpo y otros detalles anatómicos antes de completar el acabado final.

Después del moldeado, el artista aplicaba capas de pintura para reproducir la apariencia de la piel y sumaba objetos de uso cotidiano. Esa combinación entre escultura y elementos reales explica por qué muchas personas confunden la pieza con un pasajero verdadero.

Restauración y conservación de una obra histórica

Tras permanecer expuesta durante poco más de 40 años, la escultura fue sometida a un proceso de conservación en enero de 2024. La intervención estuvo a cargo de la restauradora Diana Galante.

“La conservadora de arte local proporcionó retoques detallados (¡todo sin despertarlo de su letargo de 40 años)!“, informó el MCO en un comunicado en ese momento. Los trabajos incluyeron la limpieza de las superficies y la estabilización de sectores donde la pintura presentaba desgaste.

El objetivo fue preservar los materiales y mantener las condiciones necesarias para su exhibición. Con esa intervención, la figura continúa hasta la actualidad en el mismo espacio dentro de la terminal.

La restauración de la escultura "The Traveler"

El programa de arte público del aeropuerto de Orlando

“The Traveler” forma parte de una colección distribuida en las terminales A, B y C del Aeropuerto Internacional de Orlando. El programa reúne esculturas, pinturas, vitrales, obras sobre pisos de terrazo y exhibiciones temporales.

Entre las instalaciones también hay paneles de vidrio, esculturas metálicas, murales y muestras organizadas junto a instituciones culturales de la región. El aeropuerto incorpora además una exposición anual dedicada a trabajos realizados por empleados y sus familias.