¿Peligra la TSA en Florida? Ron DeSantis impulsa la privatización de los controles en aeropuertos

La seguridad aeroportuaria en Florida atraviesa un momento de debate e incertidumbre. En medio de demoras, tensiones laborales y cambios operativos, el gobernador Ron DeSantis reavivó una discusión de fondo: el futuro de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El planteo de DeSantis sobre la TSA y el contexto nacional

Según Click Orlando, la iniciativa surgió tras una ola de retrasos en vuelos a nivel nacional y en el contexto de un cierre parcial del gobierno federal que dejó a numerosos agentes de seguridad sin percibir sus salarios. En ese escenario, DeSantis utilizó sus redes sociales para cuestionar el rol de la TSA y plantear una alternativa que no pasó desapercibida.

Ron DeSantis propuso que aeropuertos y aerolíneas asuman el control directo de las inspecciones para agilizar el tránsito aéreo @GovRonDeSantis

“¿Existe evidencia de que la creación de la TSA haya hecho que los viajes aéreos sean más seguros en los últimos 25 años? Si no, ¿por qué no dejar que las aerolíneas y los aeropuertos se encarguen?”, expresó el gobernador.

La propuesta no implica necesariamente eliminar los estándares federales, pero sí modificar quién ejecuta los controles.

Cómo funciona hoy el modelo con participación privada en los aeropuertos

De acuerdo con información oficial de la TSA, ya existe un esquema que permite la participación de empresas privadas en los controles de seguridad: el Screening Partnership Program (SPP). Este programa habilita a aeropuertos comerciales a contratar compañías especializadas para realizar las inspecciones, siempre bajo supervisión federal.

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En este modelo, las empresas privadas deben cumplir con requisitos estrictos:

Aplicar los mismos procedimientos de seguridad establecidos por la TSA

Capacitar a su personal bajo estándares federales

Operar bajo la supervisión de autoridades gubernamentales

Mantener protocolos idénticos a los de los agentes públicos

Actualmente, más de 20 aeropuertos en Estados Unidos utilizan este sistema, lo que demuestra que la privatización parcial no es una idea completamente nueva, sino una alternativa ya en funcionamiento en determinados puntos del país.

Florida ya tiene antecedentes de privatización en sus aeropuertos

El estado ya cuenta con aeropuertos que operan bajo este esquema mixto. Según datos de la propia TSA, tres terminales forman parte del programa SPP:

Orlando Sanford International Airport

Punta Gorda Airport

Sarasota-Bradenton International Airport

En estos casos, empresas contratistas se encargan de los controles de seguridad, aunque bajo regulación de la TSA. Una de estas compañías, BOS Security, sostiene que este modelo puede generar beneficios concretos, como ahorro para los contribuyentes, mayor eficiencia en los procesos y reducción de los tiempos de espera, indicó Click Orlando.

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La situación actual en los aeropuertos de Florida

El contexto operativo en Florida es particularmente complejo. La falta de pago a trabajadores federales derivó en una crisis laboral dentro de la TSA, con más de 400 empleados que renunciaron en los últimos meses.

Para mitigar esta situación, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en más de una docena de aeropuertos, entre los que se incluye el Aeropuerto Internacional Southwest Florida, en Fort Myers. Allí, grupos de tres a cinco agentes comenzaron a apoyar en el control de filas y la operación en terminales, sin sustituir el control de seguridad de la TSA.