La Corte Suprema de Florida habilita el mapa de Ron DeSantis para las elecciones 2026

La Corte Suprema de Florida rechazó un pedido para impedir la aplicación del nuevo mapa congresional impulsado por el gobernador Ron DeSantis. La decisión confirmó que la redistribución electoral aprobada por el estado se utilizará en las elecciones legislativas de medio término de 2026.

La decisión de la Corte Suprema de Florida sobre el nuevo mapa congresional

La disputa judicial surgió a partir de una demanda presentada por organizaciones que buscaban una medida cautelar para suspender el uso de los nuevos límites electorales mientras avanzaba un litigio de fondo sobre su legalidad, según informó NBC News.

La Corte Suprema de Florida falló a favor del mapa congresional impulsado por DeSantis Magnific

Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que no tenía jurisdicción para intervenir en esta instancia del proceso. Los seis jueces que respaldaron esa postura fueron designados por DeSantis.

La única disidencia correspondió al magistrado Jorge Labarga, nombrado por el exgobernador Charlie Crist. En su voto, expresó preocupación por las consecuencias que el pronunciamiento podría tener sobre los próximos comicios.

“Por segunda vez en menos de tres años, en un contexto sustancialmente similar, el tribunal de distrito ha elegido un camino de revisión apelativa demorada”, escribió Labarga. También advirtió que ahora “están en juego los votos de aún más floridanos”.

El fallo de la Corte Suprema representa un triunfo político para DeSantis

La resolución representa una victoria para DeSantis y para los esfuerzos republicanos de modificar distritos electorales fuera del ciclo habitual de redistribución. Tras conocerse el fallo, el gobernador celebró el resultado en redes sociales.

“La Corte Suprema de Florida ha rechazado la demanda al plan de redistribución y al nuevo mapa del estado”, publicó. Además, sostuvo que la decisión garantiza que el diseño recientemente aprobado “estará vigente para la elección de 2026”.

El mensaje de Ron DeSantis tras el fallo de la Corte Suprema de Florida Captura

La nueva configuración electoral forma parte de una estrategia más amplia impulsada por aliados del presidente Trump. Durante el último año, varios estados gobernados por republicanos modificaron sus límites de distrito con el objetivo de obtener más escaños para el Partido Republicano.

Estados administrados por demócratas también realizaron cambios, aunque las proyecciones indican una mayor ganancia de bancas para los republicanos, según el análisis de NBC News.

Cómo cambia el mapa congresional de Florida con el nuevo mapa de DeSantis

El nuevo diseño convierte 24 de los 28 distritos congresionales de Florida en territorios con tendencia republicana. Aunque varios de ellos podrían seguir disputados, la modificación altera significativamente el panorama político estatal.

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Actualmente, los legisladores por el estado en la Cámara de Representantes federal son:

20 republicanos

8 demócratas

Entre los cambios más relevantes aparecen varias circunscripciones representadas actualmente por legisladores demócratas. El distrito 23, representado por Jared Moskowitz en el sur de Florida, fue reconfigurado de manera sustancial.

Como consecuencia, el congresista decidió competir por el distrito 25, que incluye sectores de los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

También sufrió modificaciones el distrito 9 del área de Orlando, representado por Darren Soto. Otro caso destacado corresponde al distrito 14 del área de Tampa, actualmente en manos de Kathy Castor.

La batalla judicial por el mapa de distritos de Florida continuará

Aunque el veredicto garantiza la utilización del mapa en los próximos comicios, el litigio principal sigue en curso. La impugnación está encabezada por las organizaciones Common Cause, Campaigns Legal Center y Equal Ground Florida.

Los demandantes sostienen que la redistribución viola las enmiendas Fair Districts de la Constitución estatal. Según esos argumentos, los distritos no pueden diseñarse para favorecer ni perjudicar a un partido político.