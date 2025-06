En Florida: es guatemalteca, su esposo fue deportado y ahora vive encerrada con sus hijos por temor al ICE

Tras la deportación de su esposo a Guatemala, una madre indocumentada decidió ocultarse en su departamento en Florida. Vive con su hijo recién nacido y su hija de seis años, con el temor de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y de ser obligada a abandonar ese país.

El miedo al ICE en Florida

Desde que su esposo y padre de sus hijos fue deportado el 15 de junio, la mujer vive con temor. “Tengo miedo de que cualquier rato vengan por nosotros también”, dijo la guatemalteca de 31 años, que se hace llamar Josefina para evitar ser reconocida, en una entrevista con Telemundo este miércoles.

El esposo de Josefina fue deportado a Guatemala el 15 de junio Foto ICE.gov

Según cuenta, en ocasiones, su hija mayor llora porque quiere salir a jugar al parque, pero ella debe explicarle que eso no es posible. A pesar del miedo, Josefina espera poder regresar a trabajar cuando su bebé cumpla tres meses: “Tengo que tomar el riesgo, porque tengo que sacar adelante a mis hijos”, dijo al medio citado.

Sin embargo, la mujer comentó que recientemente tuvo la necesidad de salir de su departamento. Con el bebé en brazos y su hija de la mano, regresó al mismo negocio donde habían detenido a su esposo a comprar productos básicos de consumo diario. Sin embargo, antes de salir de casa, le dio indicaciones precisas a la niña en caso de que algo llegara a pasar.

Josefina, guatemalteca indocumentada, vive con el miedo de que agentes del ICE la deporten ICE

“Agárrate de mí, no te vayas a soltar por nada. Paso que doy yo, paso que das tú. No te me vayas a soltar, porque si pasa algo, no quiero separarme de ustedes”, le dijo la mujer.

La detención de un migrante en Florida

Josefina relató cómo ocurrió la deportación de su esposo: tras salir del trabajo, él fue a una tienda ubicada a una cuadra y media de su casa, acompañado de otras dos personas, cuando fue arrestado por agentes del ICE. “Caminaba junto a otras dos personas cuando tres patrullas policiales los rodearon y les pidieron los papeles”, indicó la mujer.

Después de pasar la noche sin saber de su paradero, su esposo logró llamarla al día siguiente, a las 13 hs. Le informó que estaba detenido y debía pagar 350 dólares para poder ser liberado. “Voy a regresar”, le dijo su esposo. La mujer pidió prestado para cubrir la fianza, aunque finalmente su esposo no recuperó la libertad. “Luego me dijeron que esperara las 48 horas. Entonces allí sí lo sacaron, pero para ser llevado a Inmigración”, detalló la guatemalteca.

Dos semanas antes de que su esposo sea deportado, Josefina había dado a luz a su segundo hijo Archivo

Tras ser trasladado por cuatro centros de detención en Florida, Arizona y Luisiana, su esposo fue deportado a Guatemala el 15 de junio. Dos semanas antes de que esto ocurra, la pareja había dado a luz a su segundo hijo.

El 1° de mayo, la madre guatemalteca indocumentada acudió al hospital para someterse a una cesárea, acompañada por su esposo, también indocumentado. “Entramos con miedo y salimos con miedo”, recordó la mujer: “Y al final, el miedo nunca se fue, porque luego se llevaron al papá del bebé”.