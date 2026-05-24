La ley HB 757 impulsada por DeSantis en Florida que impactará en la seguridad de millones de estudiantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva legislación que amplía medidas de seguridad y suma nuevos protocolos. La norma, identificada como HB 757, incorpora nuevas exigencias para universidades y colleges públicos, fortalece sanciones penales vinculadas al uso de armas cerca de establecimientos educativos y amplía programas de prevención ya existentes.

Qué cambia con la HB 757 firmada por DeSantis en Florida

De acuerdo con un comunicado difundido por la gobernación de Florida, la firma de la ley se realizó durante la quinta edición anual del Commissioner’s Summit, un encuentro centrado en seguridad y protección escolar.

La legislación HB 757 entró en vigencia de forma automática a mediados de mayo D'Action Images - Shutterstock

“Hoy me enorgulleció continuar estos esfuerzos al firmar HB 757, que mejora los requisitos y las mejores prácticas de seguridad en campus universitarios y colleges de toda Florida”, expresó Ron DeSantis. El mandatario agregó que el Estado debe concentrarse en “mantener el foco en la seguridad de estudiantes y educadores”.

La nueva legislación impactará directamente en instituciones públicas de educación superior de todo el estado.

En ese sentido, obliga a implementar nuevos protocolos y estructuras de respuesta ante posibles situaciones de violencia o amenazas dentro de los campus .

o . La mayor parte de la norma rige desde el pasado 15 de mayo, aunque la disposición penal sobre disparos cerca de escuelas entra en vigor el 1° de octubre de 2026.

HB 757 en Florida: nuevos protocolos, Guardian Program y sanciones por armas

Según la información oficial de la gobernación, la ley introduce varias modificaciones vinculadas con prevención, respuesta rápida y protección de estudiantes, docentes y trabajadores educativos.

Ron DeSantis Presentó La Nueva Ley Sobre Armas

Entre los principales puntos de la normativa aparecen:

La ampliación del programa Guardian Program para incluir instituciones públicas de educación superior.

para incluir instituciones públicas de educación superior. La creación de un delito grave de segundo grado por disparar un arma dentro de un radio de 1000 pies (304 metros) de una escuela.

por disparar un arma dentro de un radio de 1000 pies (304 metros) de una escuela. La obligación para universidades y colleges públicos de desarrollar planes de respuesta ante atacantes activos.

ante atacantes activos. La implementación de equipos de manejo de amenazas para detectar posibles riesgos de seguridad.

para detectar posibles riesgos de seguridad. La creación de procedimientos de reunificación familiar para situaciones de emergencia.

La administración estatal sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la capacidad de reacción de los campus frente a episodios violentos y mejorar la coordinación entre autoridades educativas y fuerzas de seguridad.

Guardian Program en Florida: cómo será la expansión a universidades públicas

Uno de los cambios más relevantes incluidos en la HB 757 es la expansión del denominado Guardian Program. Hasta ahora, este sistema estaba asociado principalmente a escuelas de educación básica y secundaria, pero con la nueva ley también podrá implementarse en universidades y centros públicos de educación superior.

La gobernación explicó que el programa fue creado en 2018 mediante la Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, luego de la tragedia ocurrida en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School.

Universidades y colleges públicos de Florida deberán desarrollar por ley estrategias específicas de respuesta rápida ante situaciones de violencia armada Shutterstock

El sistema permite que empleados y miembros del cuerpo docente designados por el presidente de la institución puedan actuar como guardianes armados dentro de los campus educativos tras cumplir los requisitos.

El objetivo, según indicó el comunicado oficial, es prevenir o responder ante ataques armados o amenazas activas. Además, detalló que quienes participen deben atravesar controles y capacitaciones estrictas organizadas por oficinas locales de sheriffs. Entre los requisitos establecidos figuran:

Evaluaciones psicológicas.

Pruebas antidrogas.

Procesos de selección rigurosos.

Un mínimo de 144 horas de entrenamiento intensivo.

Las autoridades estatales señalaron que la ampliación del programa busca ofrecer más herramientas de protección en instituciones donde asisten millones de estudiantes y trabajadores.