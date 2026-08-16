En Florida: los nuevos centros del ICE podrían abrir en pocos días con carpas, remolques y cientos de camas

Las autoridades estatales de Florida evalúan un plan para construir nuevos centros de detención que serían operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al sur de la carretera Interestatal 4. Según documentos oficiales, estas instalaciones temporales o semipermanentes buscan ampliar la capacidad de alojamiento luego del desmantelamiento de Alligator Alcatraz.

Los nuevos centros de detención del ICE que podrían abrir pronto en Florida con carpas, remolques y cientos de camas

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) presentó el lunes 10 de agosto una solicitud de información para la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) a posibles proveedores con el objetivo de evaluar la apertura de nuevas instalaciones.

Las autoridades de Florida evalúan un plan para abrir cinco instalaciones o más Fotomontaje generado con IA (Google Maps

El documento apunta a “apoyar la planificación, la estimación de costos y el alcance general de la construcción de las instalaciones temporales de detención de adultos propuestas que se ubicarán en múltiples sitios en todo el estado”.

Además, busca orientación sobre posibles ubicaciones, construcción y operaciones de los centros de detención del ICE. La solicitud incluye plazos y presupuestos para “preferiblemente cinco instalaciones o más” que se construirían en terrenos propiedad del estado al sur del corredor de la I-4, en Florida.

El documento define estos recintos como “estructuras similares a un centro de detención, compuestas por edificios y otras construcciones”. Según el informe, un contratista de centros de detención prestaría servicios de apoyo residencial seguros allí bajo la supervisión del gobierno de EE.UU. para “alojar a sus detenidos las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año”.

Si bien no proporciona detalles sobre quiénes serían alojados allí, la solicitud señala que las instalaciones tendrían una capacidad máxima de aproximadamente 50 adultos, tanto hombres como mujeres, que permanecerían recluidos hasta 48 horas.

“Aunque nunca menciona explícitamente a los inmigrantes, puedo suponer, basándome en que sí indica que se trataría de una operación bajo supervisión federal, es decir, de detenidos federales, que esto tiene que ver con la inmigración”, analizó la representante de Florida, Anna Eskamani (demócrata por Orlando), en diálogo con WFLA.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Carpas, remolques y cientos de camas: cómo serían los nuevos centros del ICE en Florida

Los centros, que estarían erigidos en el corredor que conecta Tampa y Daytona Beach, podrían construirse mediante el uso de carpas reforzadas, remolques y estructuras modulares similares a las que se utilizan en operaciones de emergencias, según Univisión N+.

Asimismo, el plan difundido por el Flhsmv contempla que los centros puedan entrar en funcionamiento en pocos días y cumplan con los estándares federales de los recintos administrados por el ICE.

La expansión de la capacidad de alojamiento de migrantes indocumentados surge luego de un año en el que el ICE debió retroceder con su plan para abrir varios centros de propiedad federal a lo largo del país.

La controversia por los centros de detención del ICE en Florida

La iniciativa enfrenta cuestionamientos legales, ambientales y presupuestarios. Organizaciones defensoras de inmigrantes y grupos ambientalistas han expresado preocupación por las condiciones de detención, el acceso a abogados y el impacto en ecosistemas sensibles.

En junio, el controvertido centro denominado “Alligator Alcatraz” fue cerrado permanentemente, y Ron DeSantis, gobernador de Florida, justificó la decisión al afirmar que había cumplido su “misión temporal”. Posteriormente, la jueza de distrito estadounidense Sheri Polster Chappell exigió pruebas de que el cierre fuera efectivo ante una demanda presentada por detenidos y organizaciones de migrantes.

En junio, Florida cerró el centro de detención del ICE denominado Alligator Alcatraz luego de meses de litigios judiciales whitehouse.gov

Entre las principales quejas de los reclusos figuraban la falta de acceso a atención médica y las tiendas de campaña abarrotadas con presencia de mosquitos y otros insectos.

Durante el año que estuvo operativo, el ICE procesó allí a más de 22.000 personas para su deportación, y su funcionamiento tuvo un costo estimado de 450 millones de dólares.