El ICE busca ampliar los centros de detención para migrantes: el informe menciona estos lugares

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha un proceso para incorporar nuevas plazas de detención destinadas a personas sujetas a procedimientos migratorios. La propuesta contempla sumar miles de camas en diversas áreas como parte de una estrategia para sostener la capacidad operativa del sistema.

El ICE proyecta 5500 camas cerca de Miami, Denver, Seattle y Filadelfia

De acuerdo con el informe, la agencia solicita ofertas a empresas capaces de administrar las instalaciones de detención a través del portal oficial del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés). El objetivo es que los nuevos espacios puedan entrar en funcionamiento en un plazo de hasta 30 días desde la adjudicación del contrato.

El plan forma parte de una expansión nacional de infraestructura impulsada por el gobierno federal, en un contexto marcado por el incremento del número de personas alojadas en centros administrados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Según el informe, la administración de Donald Trump prevé incorporar 5500 camas:

700 camas previstas para el sur de Florida, más precisamente en Miami

previstas para el sur de Florida, más precisamente en 1500 adicionales en Denver

adicionales en 1500 en Seattle

1800 en Filadelfia

El proyecto contempla, en primer lugar, el uso de infraestructuras existentes que se encuentran en condiciones operativas. No obstante, también se considerarán aquellos inmuebles que necesiten remodelaciones, así como posibles construcciones desde cero. Esta iniciativa surge como respuesta al cierre del centro Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, en el sur de Florida.

De acuerdo con la convocatoria, el gobierno prevé incorporar 700 camas en Miami X (@TomHoman_)

Qué servicios exige ICE a los nuevos centros de detención migratoria

Las empresas interesadas deberán ofrecer un servicio integral para las personas bajo custodia. Entre las prestaciones exigidas figuran:

Alojamiento

Atención médica

Asistencia en salud mental

Alimentación

Transporte

Seguridad

Custodia durante todo el tiempo que duren los procedimientos migratorios

La convocatoria también señala que tendrán preferencia los complejos diseñados exclusivamente para funciones de detención migratoria. Estos deberán cumplir con los requisitos operativos establecidos por la agencia federal.

El uso de contratistas no es nuevo. Incluso antes del cambio de administración, la mayoría de las personas bajo custodia del ICE ya se encontraba en establecimientos administrados por compañías privadas. La agencia define esto como una “red diversa de centros de detención, incluidas instalaciones privadas”, según detalla en su sitio web, necesaria para mantener entornos seguros mientras avanzan los procesos migratorios.

El plan nacional del ICE para ampliar su capacidad de detención incluye también nuevas plazas en Denver, Seattle y Filadelfia Imagen Ilustrativa generada con IA

ICE registra 65.765 migrantes detenidos y aumentan los arrestos

Los datos más recientes recopilados por TRAC Immigration confirmaron una tendencia al alza en las operaciones de control migratorio y custodia. Al 11 de julio de 2026, el ICE mantenía detenidas a 65.765 personas, frente a las 60.311 contabilizadas el 4 de abril.

También se registró un aumento en los arrestos realizados dentro del territorio estadounidense, que pasó de 30.887 a 39.563 casos durante junio de 2026. En cuanto a las detenciones realizadas por la CBP en la frontera también aumentaron: pasaron de 3192 a 3575.

El volumen de demandas de habeas corpus presentadas en tribunales federales para desafiar las detenciones migratorias aumentó más de 85 veces en el último año. TRAC relacionó ese aumento con la aceleración de los arrestos, las detenciones y las deportaciones.

Entre marzo y junio de 2026, las órdenes de remoción aumentaron un 30% y llegaron a 78.882 durante el último mes del periodo. El sistema judicial enfrenta un acumulado crítico de 3.195.137 casos en las cortes de inmigración, de los cuales más de 2.3 millones corresponden a solicitudes de asilo.