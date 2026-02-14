La ciudad de Florida donde es más barato alquilar que comprar una casa en 2026

En Florida, un estado históricamente atractivo para compradores, hay una ciudad donde alquilar resulta más conveniente que asumir una hipoteca. Los últimos datos evidencian que la brecha entre ambas opciones no solo existe, sino que se amplió.

Tampa Bay, un mercado inmobiliario que desafía la lógica tradicional

Un análisis de LendingTree, basado en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, sostuvo que en la región de Tampa Bay, Florida, alquilar una vivienda es claramente más barato que comprar una casa con hipoteca, incluso si se considera un contexto de leve corrección en los precios inmobiliarios.

En 2024, el gasto mensual mediano para propietarios con hipoteca en Tampa Bay alcanzó los US$2143, mientras que el alquiler mediano se situó en US$1776 Página/tampa.gov

En 2024, último año con datos consolidados, el costo mensual mediano del alquiler en el área metropolitana de Tampa Bay se ubicó en US$1776. En contraste, el gasto mensual mediano de una vivienda con hipoteca alcanzó los US$2143.

La diferencia es significativa: vivir como propietario cuesta alrededor de un 20,7% más que alquilar, una brecha que incluye no solo la cuota hipotecaria, sino también servicios, impuestos y otros cargos asociados a la propiedad.

Los números que explican por qué alquilar conviene más

El informe de LendingTree detalla que la diferencia entre alquilar y comprar no es solo una percepción, sino un hecho respaldado por cifras concretas. En Tampa Bay, aunque la distancia entre ambos costos es menor que en grandes ciudades como Nueva York o San Francisco, sigue siendo suficiente para inclinar la balanza hacia el alquiler.

Algunos datos clave del mercado local ayudan a entender el panorama:

El alquiler mensual mediano en Tampa Bay fue de US$1776 en 2024.

El costo mensual mediano de una vivienda con hipoteca llegó a US$2143.

La diferencia absoluta es de US$367 al mes, lo que equivale a más de US$4400 al año.

En términos porcentuales, ser propietario implica pagar cerca de un 20,7% más que un inquilino.

Optar por el alquiler en el área de Tampa Bay representa un ahorro absoluto de US$367 al mes, lo que equivale a más de US$4400 anuales Wikipedia

Si bien la brecha en Tampa Bay es menor que en otras grandes áreas metropolitanas, sigue siendo un factor determinante para quienes evalúan su presupuesto mensual.

De hecho, dentro del ranking de las 100 áreas metropolitanas más grandes del país norteamericano, Tampa aparece entre aquellas con diferencias más reducidas, pero aun así con una clara ventaja para el alquiler.

Un fenómeno nacional que también impacta en Florida

El caso de Tampa Bay se inscribe en una tendencia más amplia. Según el estudio de LendingTree, en las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos es más barato alquilar que comprar una vivienda con hipoteca.

A nivel nacional, el alquiler mensual mediano fue de US$1487 en 2024, mientras que el costo mensual mediano de una casa con hipoteca ascendió a US$2035.

Esto significa que, en promedio, los propietarios con hipoteca pagan un 36,9% más que los inquilinos , lo que representa una diferencia de US$548 mensuales o US$6576 al año.

, lo que representa una diferencia de US$548 mensuales o US$6576 al año. Además, esta brecha se amplió respecto de 2023, cuando la diferencia era de US$498 mensuales. En apenas un año, el salto fue de US$50, impulsado por un aumento del 5,8% en los alquileres y del 6,9% en los costos de propiedad con hipoteca.

Aunque Florida no lidera el ranking de las mayores disparidades, el hecho de que Tampa Bay siga la misma lógica nacional confirma que el problema no se limita a los mercados tradicionalmente caros.

Comparación entre Tampa con otras ciudades de Florida y de Estados Unidos

Dentro del propio estado, Tampa Bay no está sola. Otras áreas metropolitanas de Florida también muestran que alquilar resulta más económico que comprar, aunque con diferencias variadas.

En el mercado de Orlando, el alquiler mediano de US$1877 sigue siendo más económico que la propiedad con hipoteca (US$2134) Pixabay

En Orlando , por ejemplo, el alquiler mediano mensual fue de US$1877 , frente a US$2134 para una vivienda con hipoteca , una diferencia de US$257.

, por ejemplo, , frente a , una diferencia de US$257. En Cape Coral, el alquiler alcanzó los US$1871 y la propiedad con hipoteca los US$2149, con una brecha de US$278. Estos números colocan a las ciudades floridanas entre aquellas con diferencias relativamente pequeñas a nivel nacional, pero siempre favorables al alquiler.

Mamdani detalla requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

A modo de contraste, en mercados como Nueva York , la diferencia es mucho más pronunciada . Allí, el alquiler mediano fue de US$1851, mientras que el costo mensual de una vivienda con hipoteca llegó a US$3260, una brecha del 76,1%.

, la . Allí, el alquiler mediano fue de US$1851, mientras que el costo mensual de una vivienda con hipoteca llegó a US$3260, una En San Francisco, el alquiler mediano se ubicó en US$2435 y los costos de propiedad superaron los US$4000, lo que generó una diferencia de US$1565 al mes.