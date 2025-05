Es argentina, estudia en el Teatro Colón y le ofrecieron una beca en Estados Unidos: “Una oportunidad única”

El ámbito de la danza es competitivo y de gran nivel en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, pero la bailarina argentina Bianca Melanie Ávila Godoy llegó a la final de la importante competencia internacional Youth America Grand Prix (YAGP) y representó a su país de la mejor manera. En una entrevista con LA NACION, la joven contó sobre los desafíos que enfrentó hasta subirse a los escenarios de Tampa, Florida. Una historia marcada por su convicción, talento y pasión para alcanzar sus sueños.

De Buenos Aires a Florida: la bailarina que representó a Argentina en Estados Unidos

Bianca Ávila Godoy dio sus primeros pasos en el ballet a los seis años en la Escuela Municipal de Danza de San Martín, provincia de Buenos Aires. Desde el principio demostró tener mucha destreza. “Vieron que podía hacer los ejercicios y me aburría la verdad, por eso me subieron de nivel”, recordó.

Bianca Ávila Godoy compitió en la final de una de las competencias de danza más grandes del mundo Gentileza de Bianca Ávila God

Y señaló: “Mi mamá me llevaba para tener más momentos conmigo, casi no estaba por trabajo y porque llevaba a mi hermana mayor a hemodiálisis día por medio”.

Al mostrarse muy entusiasmada con la disciplina, su familia decidió enviarla a tomar clases a un estudio privado para que se formara mejor. A los 10 años, ya estaba preparándose para ingresar al Teatro Colón. Algo que consiguió en 2023.

Actualmente, la joven estudiante entrena de lunes a sábados, se encuentra en el tercer año de Instituto Superior de Arte (ISA) del Colón; a su vez, realiza el Programa Pre Profesional en el Estudio Bárbara Yacovone, y su deseo más grande es convertirse en primera bailarina.

Bianca compitió en las categorías de Ballet juvenil y Contemporáneo juvenil de la YAGP, uno de los concursos internacionales de danza más grandes, que reúne a bailarines entre 9 y 19 años de todo el mundo.

Con solo 13 años, logró pasar las nacionales el año pasado y, en abril de 2025, se subió al increíble escenario del Straz Center de Tampa para la Gran Final.

“Haber llegado fue un sueño, la verdad, de chiquita quise llegar a ese lugar. Fui muy feliz de representar a mi país” manifestó.

Bianca Ávila Godoy compitió en la final de YAGP 2025

Un camino de esfuerzo, muchos ensayos y una meta

La bailarina ya conocía la dinámica de la competencia porque había participado en la YAG de Argentina en 2022. “Me había ido bien también, pero no pase a la Gran Final”, comentó. Sin embargo, decidió volver a intentarlo.

Competir requiere mucho más que talento, por eso, Ávila Godoy tomó clases particulares con los maestros Leonel Cirelli y Bárbara Yacovone. Asistía después de cursar en el Teatro Colón para limpiar su técnica y ensayar las variaciones que iba a poner en práctica en la competencia, aunque no estaba muy claro si iba a poder viajar o no.

“Estuvimos hasta último momento sin saber si podríamos ir, Bianca no dejó de trabajar cada día en clase y con sus variaciones, como pudimos, armamos todo para estar preparadas por si eso pasaba”, comentó en un posteo de Instagram la maestra Yacovone.

Bianca viajó junto a su maestra Bárbara Yacovone para competir en Tampa, Florida Gentileza de Bianca Ávila God

La familia de la niña junto dinero con mucho esfuerzo, organizaron sorteos y rifas, comenzaron a vender comida. Su estudio realizó una función a beneficio del viaje y tuvieron ayuda del Municipio. “La municipalidad de San Martín fue una gran ayuda para que yo pueda lograr ese sueño que fue participar de la gran final”, valoró la bailarina.

En diálogo con LA NACION, la mamá de Bianca, Brenda Godoy, aseguró: “Estoy muy orgullosa de ella, porque es chica, pero ya tiene claro lo que quiere para su vida. Entrena un montón y lo hace feliz, que es lo más importante”.

A su vez, remarcó: “Nosotros somos una familia humilde, mi esposo hace un tiempo se quedó sin trabajo formal, trabajamos en nuestros emprendimientos y es algo costoso el ballet, pero siempre digo que Bianca tiene un camino marcado que no sabemos. Si tiene que darse, se va a dar, aunque el camino se haga difícil a veces".

La ‘Gran Final’ en Tampa, Florida

Ávila Godoy viajó a mediados de abril junto a su profesora Yacovone y vivió días intensos, llenos de clases con maestros reconocidos, ensayos para el Grand Defile y la competencia.

El martes 22 de abril tuvo que competir con su variación de contemporáneo luego de tener clase: “Antes de salir la primera vez al escenario me dio un poquito de miedo, pero después me sentía muy bien".

La joven participó con una variación de contemporáneo y otra de ballet Gentileza de Bianca Ávila Godoy

Un día después tuvo las clases habituales, realizó la clase especial de becas y, por la tarde, compitió con su variación de ‘Paquita’ en clásico. “La clase de becas se hace sobre el escenario y en primera fila están los maestros de muchas escuelas del mundo, de allí nos eligen”, explicó Bianca, que logró destacarse en los cientos de concursantes.

“El ambiente me gustó mucho, la pasé muy bien. Me sentía muy feliz de haber podido vivir esa experiencia, pude hacer todas las clases y también me invitaron a una última clase especial”, contó.

Bianca recibió una beca completa para estudiar en EE.UU.

Al finalizar la competencia, la experiencia en Estados Unidos fue coronada con una propuesta de Peter Stark, el director la escuela estadounidense The Rock School for Dance, que le ofreció una beca completa para estudiar en el país norteamericano.

“Pidió una entrevista conmigo y con mi maestra, allí me dijo muchas cosas muy lindas y me preguntó cosas para conocerme. Le gustó como trabajé en las clases y sobre el escenario y me ofreció una beca completa para ingresar cuando quiera y con todo pago: clases, educación, habitación, comidas, todo”, contó Bianca.

La joven bailarina remarcó: “Es una oportunidad única, porque no suelen dar ese tipo de becas donde todo esté cubierto”.

Durante las clases de beca la joven fue seleccionada por The Rock School for Dance para estudiar en EE.UU. Gentileza de Bianca Ávila God

Sin embargo, su madre aclaró que todavía analizan la posibilidad de aceptarla. “Ella está muy entusiasmada con la beca, pero tenemos que ver bien todo como familia. Nos costó mucho el viaje y que vaya a estudiar allá, cambia todo”, aclaró Brenda, quien señaló que para poder hacerlo la bailarina necesitaría juntar dinero para sus pasajes, una nueva visa de estudiante y para su estadía allí.

“Mi deseo más grande es algún día ser primera bailarina. Llegar a lo más alto en el ballet es mi meta”, dijo convencida la joven.

Bianca le mostró al mundo su talento y su capacidad de bailar en cualquier escenario, con la tranquilidad y emoción justa. Con sus sueños más que claros, la competencia fue un pequeño paso en una carrera que parece más que prometedora.