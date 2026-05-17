El argentino que creó un “Amazon Prime” de carnes en Miami y ahora lleva pedidos en 24 horas a todo EE.UU.

MIAMI.- Total Carnes, la marca de origen argentino especializada en productos premium, abrió su cuarta tienda en Estados Unidos y avanzó en un desafío comercial y logístico al estilo “Amazon Prime”: ofrece venta de carnes online con entrega en 24 horas a todo el país.

De Florida a todo EE.UU.: la apuesta de una empresa argentina con carne premium

La empresa desembarcó en Estados Unidos en el año 2022 con una inversión inicial de U$S1,4 millones y planea para este año una facturación estimada de U$S 9 millones con un volumen de importación que supera las 160 toneladas anuales.

El camino empezó muchos años atrás. Martín Ghiozzi, uno de los fundadores de Total Carnes, trabajó desde los 18 años en un frigorífico en Buenos Aires, apalancado por la constancia y el sacrificio. Junto a su esposa e hijos, construyó un camino en la industria cárnica que le brindó experiencias en todos los ciclos de la producción ganadera: aprendió sobre la cría, el desarrollo, la alimentación y los procesos productivos vinculados a la carne vacuna.

Uno de los locales de Total Carnes en Miami Total Carnes

Esa combinación entre producción, industria y comercialización fue construyendo una visión completa del negocio cárnico que lo llevó a fundar, junto a un socio y amigo, Total Carnes en Bahía Blanca en 2018.

El desembarco de Total Carnes en Miami

Durante la pandemia, el empresario quiso comenzar una nueva vida en Miami. Dejando atrás gran parte de lo construido, pero con la experiencia a cuestas de toda una vida, en 2022 abrió la primera sucursal de Total Carnes en Estados Unidos.

“Si bien teníamos relación de nuestro frigorífico con Estados Unidos en lo que es ventas al por mayor, nos surgió la inquietud de dar un paso más y llegar a la última milla. Para eso teníamos que estar presentes. Tomamos la decisión familiar de trasladarnos a Miami, y en el 2021 decidimos construir el primer local. Nos llevó un año y medio abrir la primera tienda, en North Miami. Ya después el camino fue un tanto más fácil, ya que entendíamos del dinamismo, cómo funcionaba el mercado", dijo Ghiozzi a LA NACION.

“Acá teníamos que crear una experiencia, un relato. Entendimos que no veníamos a vender carne sino a ofrecer una forma de consumirla, pensar como marca. El argentino nos conoce, pero un latino o un americano, cuando hay tanta competencia, compra la claridad, la estética, y hasta la manera de comercializar. Fue toda una curva de aprendizaje”, agregó el empresario.

La empresa argentina busca lanzar una franquicia en EE.UU. Total Carnes

Un acuerdo con UPS para lanzar el “Amazon Prime” de las carnes

Ahora, mediante un acuerdo con el correo UPS, Total Carnes se lanzó a la venta online y se compromete a entregar en cualquier punto de Estados Unidos en 24 horas. “UPS nos dio la tranquilidad del cuidado del producto y nos facilitó el dinamismo comercial. Tenemos experiencias de gente que se ha ido a esquiar a Colorado, y han hecho un pedido importante de carnes y al otro día lo recibieron en la montaña”, explicó Ghiozzi.

El empresario asegura que busca llegar de inmediato a todas partes y acaparar la compra compulsiva. “Cuando alguien lo compra, lo quiere tener ya. Operar en Estados Unidos no es soplar y hacer botellas, es altamente compleja la competitividad, porque hay oferta de cualquier parte del mundo y una industria frigorífica local muy fuerte y agresiva”, agregó.

Total Carnes ya tiene cuatro sedes en Florida y va por más Total Carnes

Además de las cuatro sucursales operativas en el estado de Florida, ubicadas en North Miami, Aventura, Key Biscayne y Pinecrest, Total Cares tiene planeado abrir cinco locales más en el estado y seguir en otros puntos de Estados Unidos.

La empresa ya cuenta con una planta frigorífica en Miami con capacidad de almacenamiento de 120 toneladas. “El estatus del frigorífico es USDA (United States Department of Agriculture, considerado el máximo estándar sanitario en el país). Es una habilitación a todos los Total Carnes, habilita la comercialización a nivel nacional e internacional y cuenta con la posibilidad de vender sus productos con marca en diferentes comercios.

“Ahora no solo podemos exportar carne desde Miami, que lo vamos a dejar para otra etapa, sino que podemos hacer un resale de marca. Podemos entrar en CVS, Walmart y establecer heladeras propias con la marca de Total Carnes”, dijo Ghiozzi. Ese será el próximo paso.

Pero no el único. Total Carnes prevé terminar además en unos 50 días los manuales de una franquicia. La idea de abrir nuevas sucursales de venta de carne vendría de la mano de ese modelo de negocios, si bien asegura que evaluarán a los futuros socios. “Cuidamos mucho la imagen y entendemos que requiere un tiempo desarrollar el negocio propio. Creo que llegamos a un punto, cerca de cumplir cuatro años, donde generamos un sistema con una trayectoria. Ahora entendemos que podemos dar este paso”, remarcó Ghiozzi.

La carne argentina llega sin hueso, por un requisito sanitario Total Carnes

Los productos más vendidos en Florida

Todas las carnes son envasadas al vacío. Entre los cortes más vendidos se destacan el ojo de bife, entraña, vacío, lomo y productos elaborados como las milanesas, entre otros. La carne sin hueso es 100% importada de Argentina y es su bastión. La carne con hueso (que representa alrededor de un 15% de las ventas) es americana, debido a una exigencia sanitaria.

Los locales exhiben largas hileras de heladeras con mucha variedad y stock de cortes. Pero también ofrecen amplia variedad de vinos y otros productos argentinos. “Es un orgullo ver cómo la concurrencia de gente a nuestras tiendas va creciendo con el tiempo”, dijo Ghiozzi.