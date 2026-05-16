En Miami: el tesoro escondido bajo los edificios que abrirá al público tras una restauración histórica

Durante décadas, miles de personas caminaron por el centro de Miami sin saber que detrás de edificios modernos y senderos cerrados se esconde uno de los espacios más antiguos de la ciudad. Ahora, las autoridades locales avanzan con un proyecto para recuperar el parque Fort Dallas, un sitio histórico vinculado con los orígenes de la ciudad más populosa de Florida, que volverá a abrir sus puertas tras años de abandono.

Miami reabrirá el histórico parque Fort Dallas tras años de abandono

Ubicado en la calle Fourth Street número 60-64, junto a la estación Riverwalk del Metromover, el parque Fort Dallas pronto volverá a cobrar vida.

La Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami (DDA, por sus siglas en inglés) explicó que el lugar tiene gran potencial para convertirse en un destino de primer nivel en el área de Riverwalk, especialmente por el edificio histórico del desarrollo impulsado por Flagler.

Aunque la zona alberga cuatro estructuras, la cabaña Palm Cottage, que requiere una remodelación completa, es la única original que se conserva.

El sitio también contaba con un muelle de 43 metros de largo que fue destruido por el huracán Irma en 2017 y nunca se reconstruyó. Ahora la intención es reabrir el parque, mejorar la conexión costera, integrar espacios abiertos y sumar recorridos históricos, actividades recreativas y áreas gastronómicas.

Qué es Palm Cottage, la histórica cabaña de Fort Dallas que restaurarán en Miami

La DDA asegura que la intervención en el parque Fort Dallas es urgente. La entidad afirma que existe una gran preocupación ante la posibilidad de que la la histórica Palm Cottage, vinculada al desarrollo impulsado por Flagler, termine destruida debido al deterioro por abandono.

La cabaña Palm Cottage es considerada una joya histórica de Miami Gobierno de la Ciudad de Miami

Por ahora reciben propuestas para renovar la casa. Posteriormente, reunirán un comité para adjudicar el contrato, diseñar el proyecto final y tramitar los permisos correspondientes y el financiamiento. Se espera que toda la renovación del parque, incluída la reestructuración de la cabaña, esté lista en tres años.

La historia de Fort Dallas, el antiguo fuerte militar que marcó el origen de Miami

Una de las razones por las cuales se quiere revitalizar el parque Fort Dallas es su gran valor histórico.

La guía de barrios On the Grid explica que este pequeño parque solía ser el emplazamiento del Fuerte Dallas que, construido en 1836 y nombrado en honor al comodoro de la armada estadounidense, Alexander James Dallas, permitió a la milicia estadounidense mantener una presencia estratégica durante la Segunda Guerra Seminola.

Años después, en 1897, Henry Flagler, considerado el padre de Miami, construyó una serie de cabañas para que sus empleados del ferrocarril pudieran vivir allí en lugar de hacerlo en campamentos. La última de esas edificaciones es la que se encuentra en el parque.

Miami destinará US$2 millones para restaurar Fort Dallas y reabrir el parque

El comisionado de Miami, Damian Pardo, afirmó a Local 10 que para la restauración de la cabaña Flagler se aprobó una asignación de 2 millones de dólares.

Por ahora se trabaja en la fase uno que incluye la demolición selectiva de los edificios metálicos, la protección de los árboles, la eliminación de vegetación invasora y la limpieza.

La restauración total del parque Fort Dallas debería estar lista en 2028 Gobierno de la Ciudad de Miami

Lo que sigue es construir zonas de descanso para dar acceso al público, lo que incluirá el acceso a camiones de comida y diferentes tipos de actividades. Finalmente, en 2028 se espera brindar acceso total, una vez que el espacio y la cabaña hayan sido totalmente restaurados.