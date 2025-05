Es experta en longevidad y desde Florida revela cuál es la “década crítica” en la que se decide el futuro del cuerpo

La cirujana ortopédica Vonda Wright, especialista en envejecimiento musculoesquelético, identificó la década de entre los 35 a 45 años como el período clave para definir la calidad de vida en la vejez. Con base en estudios clínicos en Orlando, la presidenta del Hughston Orthopaedics Southeast desarrolló un método práctico para preservar la movilidad y fuerza corporal.

La década crítica: ¿Por qué los 35 a 45 años marcan la diferencia?

En una entrevista en The Mel Robbins Podcast, la especialista expuso la importancia de replantear la visión tradicional del envejecimiento y sostuvo que la fragilidad no es un destino inevitable. La experta explicó por qué la década entre los 35 y 45 años resulta crucial para construir los hábitos que definirán el estado físico y mental en la vejez.

Wright denominó a los 35-45 años como la “década crítica”. Según explicó, es el último momento en el que el cuerpo tiene vigor juvenil y capacidad de corrección para formar hábitos saludables duraderos. “Eres lo suficientemente joven como para corregir el rumbo”, explicó.

Al mismo tiempo, considera que, a lo largo de esta etapa, “la mayoría ya tiene más o menos resuelto qué hacer en nuestras carreras, algunas personas también hicieron compromisos de pareja o están criando a otros pequeños seres“. Para ella, quienes no adoptan rutinas de movilidad, fuerza y alimentación adecuada en este tramo enfrentarán mayores dificultades a medida que envejecen.

El sedentarismo: la principal causa de envejecimiento

La experta afirmó que el sedentarismo extremo es uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro. “Cuando observan las estadísticas en Estados Unidos, entre el 50% y el 70% de las personas no realiza ningún movimiento intencional al día“, explicó.

“Nos levantamos, nos vestimos, entramos al auto, vamos a sentarnos a un escritorio por ocho, diez u doce horas. Luego volvemos al auto, nos sentamos en el tráfico por dos horas más y, si tenemos suerte, dormimos ocho horas. Si lo suman, probablemente estamos como un hongo en un solo lugar 20 horas al día”, describió la especialista.

“Estamos diseñados para movernos”, aseguró Wright, al destacar que caminar, correr o realizar actividad moderada son esenciales para la longevidad Dr. Vonda Wright

Los estudios de Wright y una razón para nunca dejar la actividad física

Wright fue investigadora principal en varios estudios que analizaron la salud ósea, muscular, cerebral y de células madre durante el envejecimiento. Todos con la idea de responder la misma premisa: cuándo los humanos disminuyen sus capacidades si se mantiene la actividad física constante.

Los resultados de las personas activas analizadas, que no eran deportistas profesionales y tenían entre 35 y 103 años, demostraron que, en palabras de la especialista, se puede mantener la densidad ósea, conservar masa muscular, preservar la función cognitiva en el lóbulo frontal y se puede estimular la producción de proteínas de longevidad.

La doctora agregó: “Y todo esto se logra con algo tan simple como mover las piernas, caminar o participar en actividades deportivas recreativas. Porque, recordemos: estamos diseñados para movernos”.

FACE: el método de Vonda Wright para una vejez saludable

La cirujana propuso el acrónimo FACE como estrategia para preservar la calidad de vida. Cada letra representa un pilar:

F: Flexibilidad y movilidad . Realizar movimientos articulares completos para evitar la rigidez.

. Realizar movimientos articulares completos para evitar la rigidez. A: Aeróbico . Mantener un corazón saludable con caminatas, bicicleta o ejercicios de baja frecuencia cardíaca.

. Mantener un corazón saludable con caminatas, bicicleta o ejercicios de baja frecuencia cardíaca. C: Cargar peso . Incorporar ejercicios de fuerza que permitan levantar pesos de manera segura y progresiva.

. Incorporar ejercicios de fuerza que permitan levantar pesos de manera segura y progresiva. E: Equilibrio y velocidad de pies. Trabajar la estabilidad corporal y los reflejos para prevenir caídas.

La doctora Vonda Wright recomienda distintos ejercicios de balance para mantenerse activo

Según Wright, aplicar estas estrategias de manera constante puede revertir décadas de sedentarismo. Y también aseguró que nunca es demasiado tarde para mejorar la salud física, incluso con 80 años.

“No existe una edad ni un nivel de habilidad a partir del cual el estrés estratégico que le pongas a tu cuerpo no pueda cambiar de manera drástica la trayectoria de tu salud. Es decir, no hay una edad límite", explicó.