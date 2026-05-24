Es doctora y trabaja en Florida, pero el ICE la detuvo igual: “Me dijo no vengas porque puedes caer”

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a Yarelys Guerrero, una doctora venezolana, pese a no contar con antecedentes penales. Hasta el momento, se desconoce la causa detrás de su arresto.

Qué se sabe del arresto de la médica venezolana en Florida efectuada por el ICE

La venezolana fue detenida el pasado lunes 11 de mayo alrededor de las 8 hs, mientras se dirigía a su trabajo en Pompano Beach, Florida. Al momento de su detención, contaba con un permiso de trabajo vigente y un caso de asilo pendiente.

“Nosotros hemos cumplido con todos los parámetros, tanto cuando pedimos el asilo como el TPS. Se cumplieron todos los datos para recibir la aprobación”, dijo Jorge Ledezma, el esposo de Guerrero, en diálogo con Univision.

Su esposo afirma que Guerrero no contaba con antecedentes criminales y que ha cumplido con todas las leyes, entre ellas el pago de impuestos.

“No tengo la menor idea de por qué la detienen. Lo único que alcanzó a decirme fue que no viniese a ayudar porque también podía caer“, señaló el doctor.

Dónde se encuentra detenida la venezolana

Al principio, la médica estuvo detenida en un centro en Dania Beach. Allí, experimentó episodios de claustrofobia debido a las dimensiones del lugar.

“La última vez que hablé con ella fue ayer (al momento de la entrevista). Fueron dos o cuatro minutos apenas. Trata de ser fuerte, pero me dijo que se ahogaba en Dania Beach. Yo no sabía que tenía claustrofobia", dijo el esposo de la venezolana.

Jorge Ledezma describió que la familia vive momentos de gran angustia Youtube/Univision

Luego fue trasladada al Centro de Detención de Broward, ubicado en Pompano Beach, donde se encontraría hasta la fecha. En medio de esta situación, Ledezma aseguró que llevaba tres días sin dormir y que sus hijos estaban “muy tristes”.

“Mis hijos han sido un apoyo en este momento. Ha sido muy difícil para la familia”, sostuvo.

Con la detención de su esposa, expresó en Univision su tristeza por el trato que reciben los profesionales de salud migrantes en Estados Unidos.

“Los médicos que emigramos a EE.UU. venimos para ayudar e invertir. Así que cuando un día te dicen que ya no tienes nada, es muy triste”, dijo a modo de reflexión.

Otros médicos detenidos por el ICE

Esta no es la primera vez que un médico venezolano es detenido por agentes del ICE. A principios de abril, el doctor Ezequiel Veliz fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) después de haber quedado sin autorización de trabajo en Estados Unidos.

El profesional, de 32 años, trabajaba en UT Health Rio Grande Valley, una región reconocida por el gobierno federal como área con escasez de atención médica.