“Las cosa está muy mal”: la advertencia de una abogada sobre las detenciones del ICE en Florida

Una abogada advirtió sobre las nuevas detenciones en oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Uno de sus clientes con recurso Withholding of Removal (en español, retención de deportación) fue detenido durante una cita de supervisión y ahora enfrenta un intento de deportación a México.

Un caso con protección judicial que terminó en detención durante control del ICE

El viernes pasado, en Tampa, Florida, la abogada de inmigración Lisette Sánchez grabó el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram al salir de la oficina del ICE. En ese testimonio, explicó que su cliente había ganado el año pasado una retención de deportación ante la Corte de inmigración en “un caso muy importante”.

La abogada advirtió que personas con Withholding of Removal pueden quedar arrestadas

Según compartió, el joven había sufrido persecución en Cuba, razón por la que llegó a EE.UU., superó un proceso de miedo razonable y luego obtuvo ese resguardo judicial.

Pese a haber obtenido esa protección, lo detuvieron al acudir a una cita de supervisión ante los agentes migratorios. Sánchez afirmó que hubiese querido “tener la oportunidad de ayudarlo más” y que, aunque las autoridades buscan deportarlo a México, el hombre tiene familia en Uruguay. “La cosa está muy mal. Aunque usted sea cubano, de la nacionalidad que sea, si iene una orden de deportación, desafortunadamente lo pueden tratar de deportar a un tercer país”, compartió.

La recomendación a quienes tienen el Withholding of Removal

La especialista se dirigió a los inmigrantes con Withholding of Removal especialmente: “Usted tiene que llamar a su abogado antes de una supervisión, porque podría terminar detenido y se necesita estar preparado”.

El joven quedó detenido al presentarse a un control migratorio obligatorio Google Maps

No obstante, remarcó que quienes tienen ese recurso “deben asistir siempre a sus citas”, ya que no presentarse “puede tener consecuencias graves”. Según la información oficial del ICE, el Withholding of Removal es una protección migratoria que impide la deportación al país de origen cuando una persona demuestra ante un juez que corre un alto riesgo de sufrir persecución o daño grave.

Esta figura no constituye un estatus migratorio permanente, ni otorga la residencia legal o acceso a una green card, sino que solo bloquea la deportación al país de origen. "Estamos viviendo momentos bien difíciles. Esto es increíble”, señaló la especialista.

La crítica de la abogada a la administración Trump y al procedimiento

La defensora legal vinculó la detención de su patrocinado con la política migratoria actual. En el video afirmó que “esta administración lo que quiere es sacar a la gente” y consideró injusto que una persona no tenga “oportunidad ni siquiera de defenderse”.

El cliente había demostrado persecución en Cuba y obtuvo resguardo tras un proceso legal Google Mp

En ese mismo pasaje, sostuvo que el caso resulta especialmente grave porque un juez de inmigración ya había dicho que esa persona podía permanecer en el país bajo esa protección.

Hacia el final del video, la abogada llamó a los ciudadanos estadounidenses a participar en las próximas elecciones de noviembre para que “la cámara cambie” y exista “una regulación” que cumpla con la ley.